La Fundació ONCA inicia el projecte educatiu 2021

La Fundació ONCA inicia una nova edició del projecte educatiu que té com a objectiu formar els més petits en el món musical i fer viure la música en família.

El primer concert familiar és una producció de la Fundació ONCA, El fabulós viatge de l’Estel i el Domisol, que tracta d’un viatge, d’un somni en què els protagonistes descobreixen que encara que els nens vinguin de diferents països i cultures, les seves inquietuds i els seus interessos són els mateixos. L’actuació serà dissabte 25 de setembre de 2021, a les 11, a les 12 h i a les 17 h, a l’escenari de l’Auditori Claror del Centre Cultural i de Congressos Lauredià.

L’espectacle, amb guió de Juan Manuel Casero, Alexandre Arajol i Irina Robles, es va estrenar el 26 de novembre de 2016 en el marc del projecte educatiu de la Fundació ONCA. Pel 2021, es presenta una versió renovada dirigida per Irina Robles, i s’ha convidat a dos joves intèrprets vinculats a l’escena andorrana, com l’actriu Lua Roca (Jocand) i el músic i actor, Ivan Caro (Fundació ONCA). Els protagonistes de l’espectacle acompanyaran el públic per un somni, tot viatjant per diferents països i continents, com Àfrica, Xina, Mèxic i Escòcia, on els protagonistes es van retrobant amb nens d’orígens i cultures diferents, que senten i s’inquieten pel mateix que l’Estel i el Domisol. L’actuació es recomana als infants de 4 a 8 anys.

Les entrades es posen a la venda al web www.onca.ad, a 10 € per unitat familiar d’un màxim de 4 persones. El concert és gratuït pels infants menors de 12 mesos. La Fundació ONCA compta amb la col·laboració del Comú de Sant Julià de Lòria, en una actuació que coincideix amb la Vila Medieval.