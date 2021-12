La Fundació ONCA estrena el videoclip per a felicitar el Nadal

La Fundació ONCA estrena la felicitació de Nadal virtual en format videoclip per desitjar bones festes. La felicitació està protagonitzada per músics de l’ONCA i per primera vegada, ha comptat amb la col·laboració de sis músics de la Jonca. La part artística es complementa amb la col·laboració d’Ivan Caro, músic vinculat al programa destinat a les persones de la Fundació.

Segons Joan Hernández, director artístic, “Al vídeo, hem volgut unir tradició, patrimoni i música i vàrem creure interessant situar l’escena en un dels museus més importants del país.” Pel que fa a la part musical, segons Gumí, “Hem escollit una peça tradicional del país que aglutina un dels nostres objectius artístics actuals, que és el de promoure el nostre patrimoni musical i aconseguir que el públic se’l faci seu.”

El flabiol i el tamborí d’Ivan Caro i divuit músics de corda, sota la direcció d’Albert Gumí, han estat els participants del vídeo. Joan Hernández ha signat la direcció artística donant forma a la seva idea dramatúrgica.

L’enregistrament de l’àudio, que va anar càrrec de Jordi Botey, va tenir lloc el diumenge 21 de novembre a l’Auditori Nacional d’Andorra a Ordino. La direcció del vídeo, que va anar a càrrec de l’artista andorrà Héctor Mas, es va realitzar el mateix diumenge al Museu Casa d’Areny-Plandolit.

Podeu veure la felicitació clicant al següent enllaç: https://youtu.be/HPKudgBVeC0.