La Fundació ONCA estrena el videoclip de la felicitació de Nadal

La Fundació ONCA estrena la felicitació de Nadal virtual en format videoclip per desitjar bones festes. La felicitació està protagonitzada per membres de l’equip de treball de la fundació, músics de l’ONCA, col·laboradors de l’ONCA, professors de música i músics del país, que per primera vegada han col·laborat amb la formació andorrana. L’enregistrament també ha comptat amb la participació de músics de la JONCA.

En aquests moments de dificultat és important estar al costat de la nostra societat i, per tant, des de la Fundació ONCA, es treballa per continuar dissenyant projectes virtuals on els artistes tinguin una oportunitat de treball i els seguidors se sentin a prop de la fundació musical del país.

Segons Joan Hernández, director artístic i responsable de la dramatúrgia de l’enregistrament, “en el moment de començar a pensar en aquest vídeoclip de Nadal, el que volíem transmetre principalment era humanitat. Aquesta humanitat que tant costa projectar ara mateix amb la distància social i els somriures amagats sota la mascareta. La humanitat en forma de música amb tots els intèrprets en escena i la humanitat de gran part de l’equip de treball de la Fundació que està treballant per la música i la cultura d’Andorra. Al vídeo, a més, hem volgut jugar amb un concepte de somni i realitat perquè no hem de deixar mai de somiar i perquè, per sort, moltes vegades aquests somnis es fan realitat”.

Pel que fa a la part musical s’ha escollit l’obra Vals de Nadal d’Albert Gumí, comissari artístic de la Fundació ONCA, una peça emocionant que vol evocar la serenor de les festes i l’esperança per un món millor. Segons Gumí, “Us presentem un vals íntim, que vol transmetre l’emoció d’asseure’s silenciosament davant d’una llar de foc en bona companyia. És una música amb la nostàlgia del record d’un Nadal tranquil, d’un vals sense complicacions innecessàries (la vida ja en té prou de complicacions) i volgudament diàfan. Un petit regal per a que es faci una mica de llum dins nostre, enmig de tanta notícia fosca”.

Quinze músics de corda i un percussionista, sota la direcció d’Albert Gumí, i cinc persones de l’equip de treball de la fundació, han estat els participants del vídeo. Joan Hernández ha signat la direcció artística donant forma a la seva idea dramatúrgica. El videoclip va ser enregistrat el dissabte 28 de novembre a l’Auditori Nacional d’Andorra a Ordino. La producció del vídeo ha estat a càrrec d’INUK Productions i ha comptat amb la producció d’àudio de Jordi Botey.