La Fundació ONCA dona el tret de sortida al cicle ON-CARRER a la parròquia d’Encamp

La Fundació ONCA, inicia avui dilluns, 12 de juliol, el cicle d’estiu ON-CARRER, i el dijous 15 de juliol, les Nits d’estiu als museus d’Andorra.

El cicle ON-CARRER comença a la parròquia d’Encamp amb quatre actuacions que tindran lloc els dies 12, 13, 14 i 15 de juliol. La primera actuació serà avui amb Joan Acoustic Simulator, format per Joan Hernández, a les 15 h a la plaça de l’església del Pas de la Casa. Demà, dimarts, serà el torn d’Alberto Herrera Trio, format per Alberto Herrera, Teo Herrera i Edu Cabrera, a les 19 h a la plaça Sant Miquel d’Encamp; El 15 de juliol es podrà escoltar Quim Salvat- Quan la música pot anar més enllà, a les 19 h a la plaça Sant Miquel d’Encamp, i el dijous, dia 15 de juliol, Jordi Gendra– Sessió DJ s’escoltarà a les 12 h a la plaça de l’església del Pas de la Casa.

Pel que fa al cicle de les Nits d’estiu als museus d’Andorra aquest divendres, 16 de juliol, a les 20 h, al Museu de l’Automòbil, es podrà escoltar el duet Jordi Gendra– Música de Cambra per a dues flautes travesseres format per Jordi Gendra i Mariano Bas, que interpretarà un repertori clàssic amb obres de compositors reconeguts com Wolfgang Amadeus Mozart o Ludwig van Beethoven. L’activitat és gratuïta, però cal reservar prèviament al telèfon +376 836 908.

Cicle ON-CARRER

Dilluns 12 de juliol de 2021, a les 15 h

Plaça de l’església del Pas de la Casa

Joan Acoustic Simulator

Per a aquesta edició del cicle ON-CARRER, crea a mida el projecte Acoustic Simulator, on, a banda d’alguna picada d’ull al passat, se centrarà en temes propis creats els últims anys i que mai han vist la llum, i revisions en clau de rock, blues i música alternativa només acompanyat de la seva veu i la seva guitarra.

Dimarts 13 de juliol 2021, a les 19 h

Plaça Sant Miquel d’Encamp

Alberto Herrera Trio

L’Alberto Herrera Trio proposa un recorregut musical pels clàssics del rock i del pop, de Chuck Berry a Eric Clapton o dels Police a U2. Una oportunitat de veure i escoltar a l’Alberto en el seu mitjà preferit, la música.

Dimecres 14 de juliol 2021, a les 19 h

Plaça de Sant Miquel d’Encamp

QUIM SALVAT– Quan la música pot anar més enllà.

En el concert farà un viatge de cançons des del seu primer treball fins a algunes de les cançons d’aquest últim i l’acompanyarà Armando Erenas, a la guitarra.

Dijous 15 de juliol 2021, a les 12 h

Plaça de l’església del Pas de la Casa

JORDI GENDRA – Sessió DJ.

L’artista farà una sessió de DJ, exclusivament de jazz, boogie, soul, funk i electrònica suau. Una mescla que s’ajusta perfectament amb l’ambient cosmopolita dels carrers de les ciutats contemporànies.

Nits d’estiu als museus d’Andorra

Divendres 16 de juliol, a les 20 h

Museu Nacional de l’Automòbil

JORDI GENDRA – Duo flautes

Jordi Gendra i Mariano Bas presenten un duet de flautes. Des de contemporanis de Bach o Telemann, fins als nostres dies, els músics han sentit la crida d’oferir peces per a una formació amb grans possibilitats expressives. En el concert es podran escoltar obres de Wolfgang Amadeus Mozart o Ludwig van Beethoven.