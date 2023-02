La Fundació ONCA continua amb la seva tasca comunitària a través de la música i la inclusió

Una imatge del taller Claror del 2022 amb els residents de la FPNSM (F.ONCA)

La Fundació ONCA continua amb la seva proposta artística i comunitària amb noves sessions del taller «Música i creativitat» dirigit als usuaris de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell. A més, es continua l’activitat al Centre Residencial DomusVi Salita i al Taller Ocupacional Claror de la Seu d’Urgell.

Tanmateix, l’equip per a les persones de la Fundació ONCA realitzarà un taller artístic, lúdic i comunitari per a les famílies de l’Associació de Malalties Minoritàries d’Andorra (AMMA), que tindrà lloc el divendres 3 de març, a les 18 h, al Centre Cultural La Llacuna, a Andorra la Vella.

Joan Hernández, coordinador del programa dirigit a les persones, explica que «a demanda dels responsables del grup d’envelliment i de suport generalitzat de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, reprenem aquests tallers artístics i comunitaris on la música i el moviment són les nostres eines per a crear un espai de confiança, escolta i joc per als residents de l’entitat»