La Fundació ONCA celebra el tradicional Concert de Meritxell amb el barroc com a protagonista

Cartell anunciant el concert de Meritxell d’enguany (Fundació ONCA)

La Fundació ONCA organitza el tradicional Concert de Meritxell amb la música barroca com a protagonista. El concert es durà a terme el diumenge 15 de setembre, a les 12 hores, a l’Auditori Nacional d’Andorra a Ordino. Les entrades es poden comprar a través de la pàgina www.onca.ad i tenen un cost de 5 euros.

La producció, titulada «Les nacions musicals del barroc», anirà a càrrec de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca) i comptarà amb la col·laboració de l’ONCA, sota la direcció de la violinista Alba Roca, que farà de concertino directora.

El concert té com a objectiu apropar la música barroca i fer un viatge per alguns dels països on aquesta música hi va tenir una gran rellevància. D’aquesta manera, els espectadors viatjaran per Itàlia, amb una peça de G. Gabrieli, titulada Sonata XIII; per França amb una selecció de Le bourgeois gentilhomme, de J.B. Lully; per Anglaterra amb H. Purcell i una selecció de l’obra The Fairy Queen, i finalment també viatjaran fins a Alemanya amb l’overture Wassermusik de G.Ph. Telemann.

La concertino directora convidada, Alba Roca, és nascuda a Berga (Catalunya) l’any 1972 i va estudiar violí amb Eva Graubin, Sergio Prieto i Corrado Bolsi. Després, va seguir amb cursos d’interpretació barroca al Departament de Música Antiga del Conservatori Superior de París. Va rebre classes d’especialistes en música antiga com François Fernandez, Daniel Cuiller, Enrico Gatti, Jean Tubery i Patrick Cohen, entre d’altres.

Roca ha actuat amb prestigioses orquestres i conjunts internacionals especialitzats en interpretació històrica com Le Concert des Nations, Les Arts Florissants, Le Concert Français, Gli Incogniti, Al Ayre Español, Orquestra Barroca Catalana, Orquestra Barroca de Sevilla, El Concierto Español, Academia 1750, Concerto Soave, La Fenice, entre altres. També toca amb directors com Jordi Savall, William Chirstie, Eduardo López Banzo, Mónica Huggett, Pierre Hantaï, Amandine Beyer. Ha gravat per a Alia Vox, Erato, Arsis, Harmonia Mundi, Alpha, Mirare i Zig- Territoris Zag.

Actualment també és professora de violí barroc a l’Escola Superior de Música Moderna de Catalunya (ESMUC) de Barcelona.





31a Temporada de la Fundació ONCA

Diumenge 15 de setembre de 2024, a les 12 h. Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino

Venda entrades a: www.onca.ad

. Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra

. Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra

. Alba Roca, concertino directora





Les nacions musicals del barroc

ITÀLIA

GABRIELI (c. 1557 – 1612) – Sonata XIII a 8 veus





FRANÇA

J.B. LULLY – (1632 – 1687) Le bourgeois gentilhomme (selecció)





ANGLATERRA

PURCELL (1659 – 1695) – The Fairy Queen (selecció)





ALEMANIA

G.Ph. TELEMANN (1681 – 1767) – Overture Wassermusik