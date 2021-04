La Fundació ONCA acosta el so iberoamericà a totes les parròquies en el marc de la Cimera

La Fundació ONCA, juntament amb la Fundació Cimera Iberoamericana i els set comuns del país, organitzen El so iberoamericà s’enfila per Andorra, un cicle de concerts de curta durada (30 minuts) que recorrerà totes les parròquies amb música ibèrica i sud-americana. Les actuacions, a càrrec d’un duet andorrà format per David Font, a la guitarra, i Unai Gutiérrez, al clarinet, es duran a terme els dies 16,17 i 18 d’abril, en el marc de la Cimera Iberoamericana que acull el Principat d’Andorra.

El programa musical consta d’un total de nou peces, on es podran escoltar danses i músiques de diferents estils i diverses procedències. Alguns dels compositors interpretats seran Càstor Pérez, amb la coneguda havanera Vestida de nit, Ariel Ramirez, amb la zamba argentina Alfonsina y el Mar, o bé el bolero mexicà Sabor a mi, d’Álvaro Carrillo. La cap de producció de la Fundació ONCA, Teresa Areny, explica que “des de la Fundació ONCA, hem presentat una proposta musical per oferir el so més característic de la Cimera Iberoamericana buscant la complicitat cultural de les parròquies i fer conèixer les diferents cultures musicals que conformen un esdeveniment internacional que situarà Andorra en el món”.

A més, s’interpretarà la Dansa de Canillo, una peça de recent creació a càrrec del comissari artístic de la fundació, Albert Gumí, i que es va estrenar en el Concert de la Constitució, el passat 14 de març. Fins llavors, Canillo, ha estat la única parròquia que no comptava amb una dansa tradicional.

La primer actuació serà el divendres, 16 d’abril, al vestíbul del Centre Cultural i de Congressos Lauredià (Sant Julià de Lòria), a les 19.30 h. El dissabte, 17 d’abril, serà el torn de la parròquia d’Ordino, a les 11.30 h, a l’església de Sant Corneli i Sant Cebrià i, seguidament, a les 13 h, l’actuació serà a l’església de Sant Iscle i Santa Victòria de la Massana. A la tarda, a les 17 h, el duet andorrà es podrà escoltar a l’església de Sant Serni, a Canillo. Finalment, el diumenge, 18 d’abril, la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany acollirà el duet andorrà, a les 11.30 h; la plaça Guillemó de la capital, a les 13 h, i la sala de festes d’Encamp conclourà el cicle de concerts a les 17 h.

El director i gerent de la Fundació Cimera Iberoamericana, Joan Marc Joval, assegura que “és molt important que l’impacte de la celebració de la Cimera a Andorra no es limiti als àmbits polític, empresarial i de la cooperació, que són els eixos centrals de l’activitat de la Conferència Iberoamericana. L’espai iberoamericà presenta una enorme riquesa, també en els àmbits cultural i artístic. Tant en les expressions més tradicionals, com en aquelles més contemporànies i disruptives, artistes i obres de la península ibèrica i de Llatinoamèrica, són reconeguts arreu del món per la seva qualitat, la seva diversitat i el seu compromís amb la realitat social”.

Per això, Joval afegeix que “no hem volgut deixar passar l’oportunitat d’acostar a la ciutadania del nostre país petites mostres d’aquesta profusió creadora iberoamericana. Amb el convenciment, a més a més, que els millors ambaixadors per canalitzar i estendre el coneixement i l’experiència de les arts i les cultures iberoamericanes al país, són els propis artistes andorrans”.

Totes les actuacions seran gratuïtes, tot i que es comptarà amb aforament limitat per poder mantenir els protocols establerts pel Ministeri de Salut, arran de la pandèmia de la Covid-19.