La Fundació Josep Carreras, “Imparable” també a Andorra: 404 donants inscrits

Edifici de la Fundació Josep Carreras (Fundació)

El Ministeri de Salut i el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària van presentar el juny del 2021 la represa del Programa de donació de medul·la òssia. El programa s’havia d’iniciar el 2020, just quan va esclatar la pandèmia del SARS-CoV-2, que va obligar a aturar-lo. En el 2021 es va posar en marxa de nou a través del conveni entre l’administració andorrana i la Fundació Josep Carreras.

El procés per a fer-se donant consta de tres passos: informar-se en el web específic creat amb tota la informació necessària: https://andorra.medullaossia.org, inscriure’s i, en cas que hi hagi un receptor compatible, iniciar la donació.

Una vegada inscrits, s’envia una mostra de sang del donant al Banc de Sang i Teixits de Catalunya per a realitzar el tipatge HLA. Els resultats són bolcats a la base de dades del REDMO gestionat per la Fundació Josep Carreras. Així, els donants andorrans entren a formar part de la xarxa internacional de donants i passen a estar disponibles per a qualsevol pacient del món.

L’obtenció de cèl·lules mare es du a terme en un centre especialitzat de Barcelona. Els donants tenen cobertes les despeses de desplaçament, d’alimentació i, si s’escau, la baixa laboral. Registrar-se com a donant de medul·la es pot fer en les campanyes de donació de sang.

Des d’aquest acord, el REDMO compta amb 404 donants de medul·la òssia d’Andorra, dels quals 131 es van registrar al llarg del 2022.





Allotjament per als pacients oncohematològics andorrans

La Fundació Josep Carreras disposa de sis pisos d´acollida i un programa d´allotjament en hotels a disposició de pacients oncohematològics amb recursos econòmics limitats i les seves famílies. Tots són recursos unifamiliars, sense cost per als pacients i adjudicats sempre pel servei de Treball Social dels hospitals.

Els hospitals amb què la Fundació té subscrit un conveni per a l’assignació d’allotjaments solidaris són els principals hospitals de referència de Barcelona: Hospital Clínic, Hospital Sant Pau, Hospital Vall d’Hebron, ICO-Badalona / Germans Trias i Pujol, ICO – l’Hospitalet de Llobregat i l’Hospital Sant Joan de Déu.

Els pacients allotjats als pisos són tots pacients oncohematològics que s’han de sotmetre a tractaments complexos, habitualment trasplantaments de medul·la òssia o immunoteràpies CAR-T, i resideixen lluny del centre hospitalari. Per això, i per la derivació de molts pacients a hospitals de Barcelona, molts dels pacients procedeixen d’altres comunitats autònomes d’Espanya i altres països.

Des de l’inici del programa 13 pacients andorrans han pogut allotjar-se en algun dels habitatges que ofereix la Fundació Josep Carreras.





Col·laboració ciutadana: els “Imparables” d’Andorra

Gràcies a l’acord amb el govern andorrà de juny de 2021, la Fundació Josep Carreras pot realitzar campanyes de sensibilització (com la d’Imparables) en les diferents parròquies, ampliant així els llaços amb Andorra i fent créixer la base social de col·laboradors econòmics.

Actualment, més de 570 andorrans col·laboren per a impulsar les àrees de treball que desenvolupa la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia.





Les dades

Actualment hi ha 404 donants andorrans inscrits en el Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO), creat i gestionat per la Fundació Josep Carreras.

El REDMO ha localitzat donant compatible per a pacients andorrans.

13 pacients andorrans han pogut allotjar-se en algun dels habitatges que ofereix gratuïtament la Fundació Josep Carreras a prop dels centres de trasplantament.