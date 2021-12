La Funació ONCA cancel·la el concert familiar ‘El bagul de la música tradicional’ del Duet Daura

Davant l’augment de contagis de la Covid-19 i les mesures adoptades pel Govern d’Andorra per frenar l’expansió del virus, des de la Fundació ONCA s’ha acordat cancel·lar el concert familiar ‘El bagul de la música tradicional’ del Duet Daura, que s’havia de dur a terme el pròxim 11 de desembre, per motius de seguretat i responsabilitat.

En aquests moments es té com a objectiu prioritari mantenir la seguretat del públic assistent, en aquesta cas familiar, com també vetllar per la salut dels artistes i de l’equip organitzador. Per aquests motius, s’ha decidit prendre aquesta decisió “que ens entristeix, però que des de la fundació creiem que és la més encertada davant el risc de contagi”, diuen en un comunicat.

Totes les persones que ja havien adquirit la seva entrada, se’ls retornarà l’import en els pròxims dies de manera automàtica.

Amb tot plegat, la Fundació agraeix als artistes implicats, l’Ivan Caro i la Pilar Planavila, al Comú d’Escaldes-Engordany i a tot els espectadors la confiança en el seu treball. “Com hem fet sempre, des de la Fundació ONCA continuarem treballant pel país i perquè ben aviat puguem fer arribar la música arreu del nostre territori”, afegeix el comunicat.