La formació prèvia per ser propietari d’un gos potencialment perillós es farà quatre cops durant el 2022

S’ha validat l’Ordre ministerial relativa a les accions formatives impartides per l’Administració adreçades a les persones que vulguin esdevenir propietàries d’un gos considerat perillós o potencialment perillós. El text aprovat desplega el Reglament sobre la tinença de gossos perillosos i gossos potencialment perillosos que el Govern va aprovar el mes de setembre d’enguany.

El reglament, entre altres aspectes, estableix l’obligatorietat de fer dues formacions prèvies a l’adquisició d’aquest tipus de cans amb l’objectiu de seguir incrementant la seguretat i garantir una bona convivència entre la ciutadania. Així, l’Ordre ministerial defineix els criteris i característiques de la segona formació que imparteix el Cos de Banders i el Departament d’Agricultura sobre la normativa vigent en matèria de tinença i protecció d’animals de companyia i les obligacions que s’han de respectar.

Així, es fixa que es realitzaran un total de quatre convocatòries a l’any repartides entre febrer, maig, setembre i novembre. La durada de la sessió formativa i de l’avaluació del contingut serà de dues hores i tindrà un nombre mínim de tres persones i un nombre màxim de deu persones. El contingut de la formació tractarà els següents temes:

a) Marc legal relatiu als animals de companyia.

b) Punts més rellevants de la normativa vigent.

c) Obligacions administratives derivades de la tinença d’un animal de companyia.

d) Procés d’identificació i registre d’un animal de companyia.

e) Marc legal relatiu sobre la tinença de gossos perillosos i gossos potencialment perillosos.

f) Requisits sobre la tinença de gossos perillosos i gossos potencialment perillosos.

g) Mesures de seguretat.

h) Infraccions i sancions.

A la finalització de la formació, els candidats han de superar una prova d’avaluació de tipus test per obtenir l’acreditació corresponent per a la tinença d’un gos potencialment perillós. Les persones interessades han de satisfer un import de 30 euros per poder fer la formació.

Recordar que de manera prèvia a l’assistència d’aquesta formació, el propietari cal que faci i superi un primer curs impartit pels centres d’ensinistrament autoritzat on s’explicarà quin comportament tenen aquests tipus de gossos i es farà una valoració de l’entorn de la persona que el vol adquirir (entorn familiar, tipus d’habitatge, estil de vida, capacitats, etc.) a efectes de poder generar una reflexió prèvia abans de prendre la decisió.