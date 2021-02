En les Terres de l’Ebre, concretament en la localitat de Gandesa, ens trobem amb La Fontcalda. El nom prové de l’aigua que surt a 28 graus de temperatura de la Font dels Xorros, una aigua amb propietats medicinals i amb alt contingut en clorur i carbonat càlcic, sulfat de magnesi i clorur sòdic.

A l’estiu hi ha poc cabal i es troba molt massificat, per la qual cosa es recomana visitar la zona en altres èpoques de l’any. També en el lloc hi ha zones de pícnic, per la qual cosa si us emporteu menjar, gaudireu de ben segur d’un dia molt agradable.

Al costat de les termes naturals, es troba el Santuari de la Fontcalda, datat del s. XIV, d’estil neoclàssic. El santuari es va cremar en 1936 durant la Guerra Civil i va ser reconstruït posteriorment. La llegenda respecte a l’aparició de la Verge, és molt curiosa. Diuen que un pastoret de Prat del Comte se la va trobar i va decidir portar-la a casa seva, però en entrar per la porta, la imatge va desaparèixer. La va tornar a trobar dies més tard en el mateix paratge. Va intentar l’operació en diverses ocasions, sempre amb el mateix resultat, per la qual cosa van deduir que la Verge volia quedar-se en aquell lloc i li van construir l’Ermita. L’accés habilitat al santuari, també té la seva història. Diuen que no sabent decidir-se si fer-ho des de Prat del Comte o des de Gandesa, van decidir fer-ho a sort. Van llançar un càntir des de l’alt de la muntanya fins al fons de la vall. Si es trencava, s’accediria des de Prat del Comte, si no ho feia, s’accediria des de Gandesa. El càntir va arribar a baix, intacte.

Per la seva història, i els seus paisatges, és un lloc que sense dubte val la pena visitar.

Es recomana no anar des de Gandesa, ja que la carretera és molt estreta i complicada. Millor anar fins al Prat del Compte, travessar tot el poble i just a la sortida del municipi en direcció a Bot, aparcar el cotxe a l’estació abandonada de la Via Verda. Fins als gorgs hi ha uns 800 metres. Si us agrada caminar, des del cementiri del Prat del Compte surt el GR-171 que porta a la Fontcalda després d’un itinerari preciós d’uns 5 km.