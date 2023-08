La FIS ja té el dossier d’Andorra per al 2029

Elisabeth Pérez, directora de màrqueting; Marc Mitjana i Irene Gómez, secretaria general; Santi López, director esportiu. (Diana López)

Per segona vegada, Andorra aspira a l’organització d’uns mundials d’esquí alpí. Aquesta setmana s’ha materialitzat l’entrega, via telemàtica, del qüestionari que sol·licita la Federació Internacional d’Esquí (FIS) a tots els candidats que participen en la cursa per a demostrar la seva capacitat per a rebre l’esdeveniment d’esquí alpí més rellevant del món de la neu després dels Jocs Olímpics: els Campionats del Món de l’any 2029.

El document, que ha estat treballat intensament des de l’equip de l’oficina tècnica que lidera el director general de la candidatura, David Hidalgo, i la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), incorpora 260 pàgines que resolen les qüestions clau amb respostes distribuïdes en 21 apartats de les diferents àrees especialitzades de l’organització. Entre les sol·licituds d’informació de la FIS hi ha el plantejament dels objectius i llegat de l’esdeveniment, així com l’estructura i l’operativa de les curses, el pla de transports, l’allotjament, l’hospitality, la seguretat, la sostenibilitat, els recursos humans i el voluntariat, els serveis mèdics, les cerimònies, les activitats promocionals, la logística dels mitjans de comunicació, els drets de màrqueting o el finançament, entre d’altres.

Avui dimarts era la data límit fixada per l’ens internacional per a entregar el dossier. A partir d’aquí, els diferents experts tècnics i consellers de la FIS examinaran i analitzaran el contingut del projecte dels aspirants als mundials del 2029 entre els quals també consten l’estació noruega, Narvik que, com Andorra, repeteix candidatura; i la italiana Val Gardena, que es presenta per primera vegada, tot i que va ser seu organitzadora d’uns Mundials l’any 1970.

David Hidalgo, director general de la candidatura andorrana, ha assenyalat que “volem convèncer a la FIS que és l’hora de sortir de centre Europa per a donar uns Mundials als Pirineus”. De fet, bona part de les seus de l’esdeveniment s’han concentrat als Alps, però també han estat seu d’uns Campionats del Món els Estats Units, Japó i Amèrica del Sud. “Presentem un projecte potent. La proposta per al 2027 ja ho era, i de fet, la FIS ha pres com a referència algunes de les nostres idees, per exemple, en termes d’accessibilitat. És una candidatura solvent i innovadora. Intentarem que considerin els punts més diferencials. Estem preparats”, ha afegit.

Per la seva part, el gerent de la FAE, Carles Visa ha explicat que des de la Federació “s’acompanyarà a la candidatura per a convèncer que el nostre és el millor projecte per a acollir els Mundials del 2029. Tenim mesos intensos de feina al davant per a fer tot el que estigui a les nostres mans per a ser la seu escollida”.

La propera presa de contacte serà durant la reunió de la tardor, a Zurich, que organitza la FIS a finals de setembre. Els tres candidats es reuniran amb els tècnics de les diferents àrees de l’ens internacional per a avaluar i ampliar la informació de cada projecte.

El 4 de juny del 2024, la localitat islandesa de Reykjavík celebrarà el congrés anual de la FIS on els 21 membres amb dret a vot faran l’elecció de la seu dels Campionats del Món del 2029.