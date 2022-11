La FIS cancel·la el paral·lel de la Copa del Món d’esquí de Lech on havia de participar Joan Verdú

La Federació Internacional d’Esquí (FIS) ha confirmat avui diumenge que la prova de la Copa del Mon de gegant paral·lel que s’havia de disputar a Lech (Àustria) el pròxim cap de setmana, i amb presència de Joan Verdú, finalment ha estat cancel·lada per problemes de neu.

Això significa que fins a la cita de Val d’Isère (França) no hi haurà Copa del Món de gegant per a Joan Verdú. Això serà el 10 de desembre. Abans, però, l’andorrà competirà a la Copa d’Europa. Ho farà, com estava previst, a les dues primeres curses continentals de supergegant que estan marcades per als dies 6 i 7 de desembre a Santa Caterina (Itàlia).

Precisament l’andorrà ha estat aquests últims dies a Saas Fee entrenant velocitat amb sessions de supergegant. L’equip ha decidit, com a conseqüència de la suspensió del gegant paral·lel de Lech, que continuarà un parell de dies més a Saas Fee per a entrenar el súper.

Després, l’equip tornarà a Andorra per a continuar la preparació en l’aspecte més físic, per a refer una mica el programa per a establir la millor condició per a arribar a Val d’Isère en les millors condicions.