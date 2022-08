La First Lego League, descobreix el repte d’aquest any, l’energia del futur

FIRTS LEGO ha llençat aquest dijous, 4 d’agost, el repte que proposa a tots el equips, que participen en la competició de robòtica pionera en aprenentatges en robòtica i programació i que al Principat organitza Andorra Telecom, amb la col·laboració dels centres de segona ensenyança.

La temàtica proposada per a aquesta edició, sempre vinculada a temes mediambientals i socials, aborda una problemàtica d’absoluta actualitat, l’energia del futur. Els equips participants hauran de reimaginar el futur de l’energia sostenible i proposar idees i solucions innovadores. Avui l’energia juga un paper essencial per a mantenir el món en funcionament, des del transport dels aliments que són necessaris per a viure fins a les tecnologies que connecten la societat, tot requereix d’energia.

Andorra Telecom ja està treballant en la novena edició de la Micro First Lego League, la final andorrana, que se celebrarà el proper mes de febrer. La responsable de RSE de la companyia, Inés Martí, destaca “l’actualitat de la temàtica proposada, el futur de l’energia, que és avui centre de debat i de gran preocupació tant pel canvi climàtic com per les conseqüències que estem patint per la invasió d’Ucraïna”. La companyia espera que hi participi un nombre similar d’equips, tot i que s’està a l’espera de que es pugui incorporar alguna nova escola a la competició.

La companyia promou la formació de la robòtica i innovació entre els infants i adolescents a través de les competicions de la Micro First Lego league, que aplega equips de diferents escoles, i a través de la World Robotic Olympiad (WRO), que reuneix clubs de robòtica. L’objectiu és incentivar les activitats relacionades amb l’educació STEAM, un model pedagògic que agrupa cinc àrees – ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques – per a la resolució de problemes tecnològics.