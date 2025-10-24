La Fira del Rovelló de Coll de Nargó arriba a les 30 edicions

La Fira del Rovelló de Coll de Nargó arriba enguany a la 30a edició. I com és habitual des de fa uns anys, coincidirà amb la celebració simultània de l’Aplec d’Escalada del municipi, que en aquest cas fa la 12a edició, i amb la 6a Festa i Fira de Muntanya. Tots tres esdeveniments es duran a terme, amb un programa d’actes conjunt, al llarg d’aquest cap de setmana.
Les activitats comencen aquest mateix divendres, dia 24 d’octubre, amb l’inici de la venda de tiquets per a l’Aplec, a partir de les 5 de la tarda, a la botiga Samarkanda. A les 6 de la tarda, al bar La Societat es farà el lliurament de premis del Concurs de Cartells. I a les 10 de la nit, al voltant del mateix local, hi haurà una Gimcana Escaladora seguida d’un concert del grup Llei de Birra.
Dissabte el programa ja començarà a 2/4 de 8 del matí, amb un esmorzar per als boletaires més matiners a la plaça de l’Ajuntament. Més tard (9.30 h) començarà l’activitat d’escalada lliure a diferents parets del municipi, que s’allargarà fins al vespre. A 2/4 d’11, a la plaça dels Raiers es farà la Gimcana Infantil ‘La caça del bolet’ (de 3 a 15 anys). A les 11 s’inaugurarà la Fira del Rovelló amb un refrigeri i amb coques de ceba del forns del poble, acompanyada de vi d’alçada Carisma. També hi haurà música amb els Grallers d’Oliana. I al migdia (12.30 h) tindrà lloc el Concurs d’Allioli, amb premis per als més votats, seguit d’un dinar popular organitzat per l’associació juvenil Turrais.
Dissabte a la tarda s’oferirà un taller de patchwork amb Laura Mortés (16.30 h); i a la zona poliesportiva, entre les 4 i les 7 de la tarda, activitats de tirolina, tir amb arc, inflables i l”Escalabirres’. Paral·lelament, des de les 6 de la tarda a la zona dels Dipòsits hi haurà exhibicions de ‘Highlines’. Ja de nit (21.00 h), al Poliesportiu començarà el sopar popular, seguit de música i animació pels participants.
Diumenge al matí, l’última jornada començarà amb un esmorzar per als participants de l’Aplec, a les 10 del matí, al Bar La Societat. A la una del migdia, a la plaça de l’Ajuntament hi haurà la cloenda i un concert. D’altra banda, al llarg de dissabte hi haurà un taller infantil, i al llarg del cap de setmana es durà a terme el 3r Concurs de Fotografia. A més a més, estarà obert el Museu Dinosfera, que ofereix una exposició sobre el Geoparc Orígens.