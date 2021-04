La Fira del llibre i la rosa torna a la Plaça del Poble després del parèntesi del 2020

La plaça del Poble torna a ser l’escenari de la festa de Sant Jordi a Andorra la Vella amb la tradicional Fira del llibre i la rosa, que ha quedat oficialment inaugurada aquest migdia amb la presència de les principals autoritats del país. Els cònsols major i menor, Conxita Marsol i David Astrié, han visitat els expositors juntament amb la síndica general, Roser Suñé; el cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva. També hi han estat presents l’ambaixador de França, Jean Claude Tribolet, i el conseller de Cultura i Promoció Turística, Miquel Canturri.

Enguany es recupera la Fira del llibre i de la rosa, que l’any passat no es va celebrar presencialment a causa de la pandèmia, amb 21 expositors de llibres, 4 de roses i 8 amb productes d’artesania i manualitats, que es distribueixen al llarg de la plaça amb una distància mínima de 3 metres entre elles, i també s’aplica un circuit de trànsit unidireccional dels visitants. A la Fira, a més, l’ús de la mascareta és obligatori, hi ha dispensadors de gel hidroalcohòlic, i no s’hi permet menjar ni fumar.

Al llarg de la jornada hi ha dues actuacions musicals de petit format a la glorieta. A les 12.45 hores ha actuat el duet de violins Dolce corda i a les 17.45 hores, ho farà Barroc duo amb un concert de piano i violoncel. El programa es tancarà amb un concert dels conjunts instrumentals i els grups de cambra de l’Institut de Música al Centre de Congressos. També, a la glorieta, hi ha un espai dedicat a la signatura de llibres per part de diversos autors del país.

La cònsol major ha celebrat que s’hagi pogut recuperar la Fira de Sant Jordi després d’un any sense poder-la organitzar i ha assenyalat la bona resposta de la ciutadania, que ja des de primera hora ha mostrar les ganes d’apropar-se a la plaça a gaudir de la jornada.