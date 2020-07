La Fira de Sant Ermengol presenta la lletera de l’edició 2020

La Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell 2020, que tindrà lloc el cap de setmana del 16 (tarda), 17 i 18 d’octubre, ja té cartell. Es tracta de la tradicional lletera que enguany està decorada amb la imatge d’una ovella, un dels elements agroalimentaris claus de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu.

Aquesta fira de formatges pirinencs, que s’emmarca dins de la Fira de Sant Ermengol, celebrarà aquest any la seva 26a edició.

La programació i desenvolupament de la Fira Sant Ermengol 2020 estarà marcada per l’actual situació sanitària que es viu arreu a causa de la Covid-19. En aquest sentit, la primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament de la Seu i regidora de Fires i Mercats, Mireia Font, explica que “des de l’Àrea de Promoció Econòmica estem treballant per a poder celebrar la fira amb les mesures pertinents de seguretat, tot analitzant en cada moment la situació epidemiològica tant de la nostra regió sanitària com de la resta de regions del país, ja que és un esdeveniment que rep visitants i firaires de diferents punts geogràfics”.

Mireia Font remarca que “enguany, malgrat viure una fira atípica, amb reducció d’espais i activitats respecte a les altres edicions a causa de la pandèmia, s’intentarà mantenir i adaptar la programació dedicada al formatge artesà del Pirineu, però reduint la resta de propostes de la fira. En el pitjor dels escenaris, tampoc es descarta anul·lar-la si així ho recomanessin les autoritats sanitàries”.