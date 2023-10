La Fira de Sant Ermengol 2023 fa ‘sold out’

Èxit de públic a la Fira de Sant Ermengol 2023 (Aj. la Seu)

La Fira de Sant Ermengol 2023 ha fet ‘sold out’. “L’edició d’enguany de la fira mil·lenària de la Seu d’Urgell ha sobrepassat totes les expectatives amb un rècord absolut de visitants i participants”, així ho explica la tinent d’alcalde i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu, Gemma Tó.

“Aquest èxit d’assistència de persones vingudes d’arreu del territori i del país demostren, un any més, que la Seu d’Urgell és la capital del formatge de Catalunya”, remarca Tó en nom de l’equip de govern municipal.

La tinent d’alcalde i regidora de Promoció Econòmica manifesta que aquesta “assistència multitudinària” a la Fira de Sant Ermengol d’enguany també ha vingut propiciada en escaure’s en un pont de quatre dies, on la bona climatologia ha empès a urgellencs i visitants a passejar-se i comprar en els diferents espais firals que ofereix la ciutat, i participant en les diferents activitats culturals organitzades per a l’ocasió.





La 29a Fira de formatges artesans del Pirineu en xifres

Aquest gran nombre de visitants s’ha traduït en la venda de prop de 8.000 tiquets de degustació de formatge (cada tiquet ofereix 6 tastos), batent el rècord des que se celebra aquesta fira de formatges artesans del Pirineu ja fa 29 anys.

Aquests prop de 8.000 tiquets venuts ha comportat que a la Fira s’hagin fet més de 48.000 degustacions de formatge en les prop de 50 formatgeries artesanes del Pirineu presents en aquest certamen.

Val a dir que els prop de 50 formatgers presents enguany a la fira han fet una valoració “molt positiva” tant pel que fa a degustacions com de vendes dels seus formatges. En aquest punt, Gemma Tó explica que “ens han fet arribar que estan molt contents, i que la jornada de divendres a la tarda va obtenir un nivell de vendes com mai, que no hi estaven acostumats, i alhora ens han agraït l’organització de la fira”.

A més a més, cal sumar-hi les diferents sessions de tastos guiats de formatges i maridatges, dirigits pels millors professionals com formatgers, mestres cervesers, enòlegs i altres experts gastronòmics on hi han participat 600 persones. En aquestes tastos s’han pogut assaborir formatges del Pirineu, des dels històrics als més innovadors, així com cerveses, vins i, com a novetat d’aquesta edició, vermuts, entre altres productes, adreçat tant al públic adult com també al més jove.





Èxit de les copes de vidre i gots de pellofa d’arròs, aposta per la sostenibilitat

Dues novetats importants que presentava aquesta 29a Fira de Formatges Artesans del Pirineu, com les copes de vidre per a assaborir els diferents vins que ha ofert l’estand de la Fira del Vi del Pirineu de Talarn o els gots de pellofa d’arròs, serigrafiats amb el logotip de la Fira de Sant Ermengol i el segell de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, i una aposta per la sostenibilitat, han obtingut un èxit rotund. Tant és així, que les 1.000 copes de vidre que es van posar a la venda divendres van quedar exhaurides dissabte. Pel que fa als gots, s’han venut unes 6.000 unitats.

Els altres espais firals també han obtingut una molt bona afluència de públic, com les paredes de mercat instal·lades al carrer Major o la mostra d’artesania a la plaça dels Oms i carrer Portal de Cerdanya, així com la zona food trucks i les parades de productes de proximitat i ecològics al carrer Dr. Peiró i l’AutoFira.