La Fira de Sant Ermengol 2021 de la Seu d’Urgell redistribueix temporalment els espais temàtics

La Fira de Sant Ermengol, a més a més de ser el marc de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, també acull altres ‘fires’ com són l’Autofira, la Fira de Productes de Proximitat, la Fira d’Artesania i una zona de foodtrucks. Val a dir però que enguany, a causa de la situació sanitària que encara vivim, s’han redistribuït per aquesta edició els diferents espais temàtics de que es compon la fira.

Així, l’Autofira comptarà amb 8 concessionaris automobilístics, que se situarà al pàrquing del Dr. Peiró; la Fira de Productes de Proximitat, en la que hi participaran 10 productors i que s’ubicarà a la plaça dels Oms; la Fira d’Artesania, que constarà de 63 parades i es podrà trobar al Passeig Joan Brudieu, i foodtrucks, que s’instal·laran al també al pàrquing del Dr. Peiró.

Val a dir però que enguany la Fira de Sant Ermengol no oferirà les parades de venda ambulant, ja que a causa de la Covid caldria eliminar parades i carrers, així com perimetrar, fet que és inviable amb els metres lineals de què es disposa.

27a Fira de Formatges Artesans del Pirineu

La 27a Fira de Formatges Artesans del Pirineu, en la que hi participaran prop de 40 formatgeries, enguany s’ubicarà al Camí Ral de Cerdanya, en lloc de la pista polivalent. D’aquesta manera, les formatgeries presents estaran ubicades en estands de fusta, a l’aire lliure, on també s’hi podrà trobar els estands d’aigua, vi i cervesa també del Pirineu.

A diferència de les anteriors edicions i per motius sanitaris, no s’oferirà la possibilitat d’adquirir tiquets de degustació per a fer tasts a les parades de formatge. Com a alternativa, els visitants tindran la possibilitat de comprar els diferents formatges que es poden trobar als vídeos de tastos de la pàgina web de la Fira de Sant Ermengol.

La tinent d’alcalde de Desenvolupament Local i regidora de Fires i Mercats de l’Ajuntament de la Seu, Mireia Font, explica que “tota aquesta redistribució dels diferents espais de la Fira de Sant Ermengol respon a poder celebrar aquest esdeveniment tan important per la ciutat i el sector, tot respectant a la vegada les mesures sanitàries que marca el Procicat en matèria de celebració de fires en l’actual situació de pandèmia”.