La final del Dictat nacional s’adapta a la COVID-19 i es reinventa

El Centre Cultural i de Congressos Lauredià ha acollit aquest dissabte la final del 14è Dictat nacional, organitzat pel Servei de Política Lingüística, que ha tornat a aplegar un gran nombre d’alumnes del país. L’edició d’enguany s’ha dividit en quatre tandes de dictats per tal de complir amb les mesures sanitàries per prevenir possibles contagis de la COVID-19. En total han participat prop de 200 alumnes en la final d’aquest dissabte.

Al matí ha estat el torn dels alumnes de tercer de segona ensenyança, tercer d’ESO del sistema educatiu espanyol i troisième del sistema educatiu francès (categoria A), que han estat convocats en dos torns diferents. I a la tarda els ha tocat fer el dictat als estudiants de quart de segona ensenyança de l’Escola Andorrana i els cursos equivalents dels altres sistemes educatius (categoria B), que també s’han dividit en dos torns. Els premis són de 600 euros per als guanyadors, 350 euros per als classificats en segona posició i 150 euros per als tercers de cada categoria.

L’encarregada de llegir el dictat ha estat l’actriu andorrana Elena Santiago, que ja va enregistrar els textos de la primera fase del concurs. Gràcies a la col·laboració de l’Àrea de Lectura Pública i Biblioteques, tots els finalistes han rebut un exemplar signat per Selena Soro, l’autora del llibre del qual s’han extret els fragments del dictat; en aquest cas, Misteris de la boira, IX Premi Carlemany per al forment de la lectura.

En aquesta edició, que ha tornat a comptar amb el suport del Comú de Sant Julià de Lòria i Ràdio i Televisió d’Andorra, no s’han pogut anunciar els noms dels guanyadors el mateix dia de la final. El Servei de Política Lingüística corregirà els dictats la setmana següent i es posarà en contacte amb les escoles i els alumnes premiats per comunicar-los la classificació. El lliurament de premis està previst per al dia 13 d’abril a l’edifici Rosaleda, seu del Ministeri de Cultura.