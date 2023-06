La festa parroquial d’Ordino girarà entorn al foc

La costellada popular és un dels atractius de la festa parroquial d’Ordino (Comú d’Ordino)

La costellada popular a la plaça Prat de Call, donarà el tret de sortida a la festa parroquial d’Ordino, per Sant Pere, el dimecres 28 de juny, a les 20.30 hores. L’acte precedirà la cremada de Falles que es farà a la plaça Major a partir de les 22.30 hores i s’allargarà fins a la mitja nit a l’aparcament Prat de Vilella.

La festivitat de Sant Pere, el dijous 29 de juny, se celebrarà al Serrat amb la missa tradicional, a les 12 hores a la capella de Sant Pere i després s’oferirà un aperitiu. Per a assistir a la costellada, caldrà adquirir els tiquets de forma prèvia al servei de Tràmits del Comú o a l’Oficina de Turisme, a un preu de cinc euros. Aquells que vulguin participar a l’aperitiu, hauran de comprar el tiquet al mateix moment a un preu de tres euros.

Pel que fa a la festa del foc, durant la revetlla, hi haurà la Cremada de Falles, a les 22.30 hores a la plaça Major, que començarà amb el Ball ‘Fallaires d’Ordino’ i un recorregut dels Fallaires de llum acompanyats dels Grallers i tabalers dels Castellers d’Andorra, fins a l’aparcament Prat de Vilella. El recorregut dels fallaires comptarà amb la música en directe del buner Albert Adellach i els timbalers Hèctor del Val i Nerea Rius.

La Crema del Mai i la falla tradicional, a l’aparcament Prat de Vilella, està prevista a partir de les 23 hores, amb el ball de bruixes ‘Sota la lluna de Sorteny’ gràcies a la col·laboració de l’Esbart Valls del Nord, i els Fallaires de llum al voltant del Mai.

L’encesa del Mai i la crema de falles al seu voltant és un dels atractius de la festa, una novetat que es va introduir l’any passat per l’Associació de Cultura Popular d’Ordino, entitat que organitza les falles a la parròquia. Hi haurà un ball de fi de festa amb el Duet Daura (Ivan Caro i Nina Planavila) i un servei de bar, per primera vegada, també a càrrec de l’Associació.