La festa major del Pas de la Casa inclourà un vespre de “Tapes + Cinema” a l’aire lliure

La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha volgut “ agrair a la Comissió de Festes del Pas de la Casa la feina que han fet i que faran durant els dos dies de festa ” i ha confirmat que tot i la millora de la situació sanitària que ha permès programar més coses que l’any passat, la situació actual encara “no ens ha permès programar tot el que voldríem per celebrar l’arribada de l’estiu i un dia de retrobament com és la festa major de Sant Pere“.

La festa major del Pas de la Casa inclourà com a novetat d’enguany un vespre de Tapes i Cinema a l’aire lliure amb la projecció en gran format de la pel·lícula Els Croods: una nova era, per a públic familiar.

El dilluns 28 de juny des de les 10 h fins a la 13 h i de les 15 h fins a les 20 h a la plaça de l’església hi haurà instal·lats els llits elàstics i els inflables per als més menuts, que es complementaran amb jocs de fusta a la tarda i amb una desfilada de la família Gigacolors per tots els carrers del poble a les 10:30 h del matí.

A la tarda serà el torn de la música i les versions de les cançons d’ara i de sempre amb el grup La Banda del Coche Rojo, i per acabar la jornada una sessió de cinema, amb la pel·lícula Els Croods: una nova era, en una projecció a l’aire lliure amb l’opció de menjar unes tapes al mateix moment que es mira la pel·lícula. Totes dues activitats tindran lloc a la plaça de l’Església.

El dia de Sant Pere, patró de la vila, els més petits també tindran el seu espai infantil amb inflables i jocs amb la Companyia Colors de monstre des de des de les 10 h fins a la 13 h i de les 15 h fins a les 20 h a la plaça de l’Església. A les 10:30 h des de la mateixa plaça sortirà la cercavila amb la Família Gordini que recorrerà els carrers del poble. La Missa en honor al Sant Pere serà a les 12 h de migdia oficiada per mossén Elvira.

El programa de la tarda es rependrà a les 15.30 h amb els jocs infantils de la companyia els Colors de monstre a la mateixa plaça de l’Església.

A les vuit del vespre tindrà lloc el tradicional Concurs de Petanca del Pas de la Casa a la plataforma de GrandValira.

La segona jornada de festa major acabarà amb el concert del grup de versions Dalton Band i el castell de focs des de l’antiga Duana.