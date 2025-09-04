La Festa Major de la Seu assoleix també un èxit de participació en la seva programació esportiva

La programació esportiva inclosa en la Festa Major 2025 de la Seu d’Urgell també ha estat un èxit d’organització i participació. Així ho demostren les 540 persones de diferents edats que han participat en les 6 modalitats esportives que s’hi ha dut a terme: en la cursa d’orientació, bàsquet 3c3, futbol, tennis, pedalada i cursa atlètica.
Pel que a la cursa d’orientació hi han participat 144 persones; el bàsquet 3c3 hi van participar 155 persones; al torneig de futbol s’hi van donar cita 68 participants; el torneig de tennis hi van participar 12 persones; a la pedalada popular es van aplegar 89 ciclistes i pel que fa a la cursa atlètica de 10 quilòmetres hi van prendre part un total de 72 corredors i corredores.
Pel que fa a la cursa atlètica els següents participants van fer podi:
Podi masculí
1r ABRAHAM BRINGUÉ – 37’17”
2n ANOUAR MOUSSAOUI – 37’32”
3r ERIK CALERO – 37’43”
Podi femení:
1a LÍDIA PUYALS – 44’07”
2a CLÀUDIA DÒRIA – 49’58”
3a RAQUEL ESTEBANEZ – 51’19”
Val a recordar que a banda d’aquestes propostes esportives de la Festa Major, també en aquest marc festiu es va celebrar l’acte de reconeixement a esportistes on es van lliurar 6 guardons a clubs esportius i 10 a esportistes individuals.