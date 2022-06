La Festa del Poble d’Encamp recupera les millors activitats per a enguany

El Comú d’Encamp i la Comissió de Festes han presentat aquest dimarts el programa per a la Festa del Poble del 2022 en la qual torna el Crash Car al centre del poble, la gimcana Interparroquial Prix, el sopar de gala i tres dies de música i entreteniment per a tots els públics. Tal i com ha dit la cònsol major, Laura Mas, tornem a la “Festa del Poble en la seva versió original” després de la pandèmia del 24 al 26 de juny.

La cònsol major ha volgut agrair a la comissió de Festes i al departament de Cultura tota l’organització prèvia, així com a tots els col·laboradors que participen en diferents activitats incloses en el programa i ha animat a tots els veïns i veïnes a participar-hi i ha fet referència a l’Encamp de Gresca, on el dissabte al matí, “després de l’actuació de l’Esbart Sant Romà grans i petits podrem ballar l’Encamp de Gresca” el ball popular que es va estrenar fa uns anys per convertir-se en un dels elements tradicionals de la festa.

Nelson Damas i Gabi Fernandes, membres de la comissió de festes han explicat el programa de forma detallada i han destacat que hi ha activitats per a tots els públics i de diferents tipus: des d’esportives, a musicals i mantenint les més tradicionals. La majoria d’activitats es concentren entre la zona de Sant Miquel i la plaça dels Arínsols. Han destacat especialment les activitats que s’han pogut tornar a incloure al programa després de la pandèmia, així com la Festa Rac 105 que tindrà lloc el dissabte a la nit.

El conseller de Cultura, David Cruz, ha agraït a tots els col·laboradors la seva participació, entre els quals, L’Esbart Sant Romà, Ball en Línia d’Andorra, Club Esportiu Andorrà de Dansa i Fitness, Club de Pàdel i tennis Encamp Pas de la Casa, Motoclub les Valls i el Fòrum de la Joventut d’Andorra.