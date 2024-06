La Festa del Poble d’Encamp ja és a tocar

Cartell de la Festa del Poble d’Encamp 2024 (Comú)

La Festa del Poble d’Encamp torna aquest any amb més de 40 activitats per a tots els públics. La festivitat començarà aquest divendres, 21 de juny i posarà el seu punt final el dilluns 24, quedant així amb quatre dies que inclouran celebracions destacades com la revetlla de Sant Joan o el FesTAPA, entre d’altres.

Entre els actes més destacats del programa hi ha els concerts de Buhos (dissabte) i Els Catarres i Despistaos (diumenge) com a caps de cartell. Tres bandes musicals contrastades que arribaran a la parròquia amb noves cançons, nous discs i que encapçalaran tot un seguit d’activitats per a tota la família durant aquests dies.

Els primers a actuar i, per tant, aixecaran el teló de la festivitat, seran Buhos, sent el gran concert de la Festa del Poble, tot i que els divendres serà quan s’engeguin motors amb la cercavila, el Mulla’t de festa i també grups de versions i discjòqueis.

El dissabte, a més del concert de Buhos, hi haurà altres actes destacats com l’Endansa Blanc i l’acte més tradicional amb la ballada de l’Encamp de Gresca, la vermutada popular, la Interparroquial, la festa de l’escuma i activitats i tornejos esportius.

La festa continuarà el diumenge, també amb activitats esportives, inflables, sardanes, ball de tarda per als padrins, discomòbils i els esdeveniments més esperats pels ciutadans i ciutadanes com són el Crash Car i els concerts dels Catarres i Despistaos.

Finalment, el dilluns encara hi haurà temps per a posar-li el millor punt final a la festa amb el concurs de botifarra, activitats per als joves i infants, molta música i el FesTAPA com a acte destacat del dia on els bars i restaurants de la parròquia que vulguin participar-hi oferiran una degustació de tapes i concurs a l’aparcament de Sant Miquel acompanyats de música en directe. Per a tancar els quatre dies d’activitat hi haurà els focs artificials de fi de festa.





Algunes activitats requerien d’inscripció prèvia

Requerien inscripció prèvia actes com el torneig de pàdel a Prada de Moles, impulsat pel Club de Tennis i Pàdel d’Encamp, el Mulla’t de festa a la Sala de Congressos, les masterclass de l’Endansa, el Sopar de gala al carrer Major o el Crash Car. El preu i lloc en el qual es poden fer les inscripcions per als actes de la Festa del Poble es poden consultar en la programació de la festa a comuencamp.ad/festadelpoble.

La majoria d’activitats es concentraran a la plaça dels Arínsols i a la zona de Sant Miquel (tant a la plaça com a l’aparcament). També es faran actes al Complex Esportiu i Sociocultural, a Prada de Moles, al Passeig de l’Alguer, al carrer Major, al Cafè del Poble i a l’aparcament de Prat de l’Areny.





PROGRAMACIÓ FESTA DEL POBLE ENCAMP 2024