La Festa de la primavera vol dinamitzar el barri de Riberaygua i Travesseres

El carrer Callaueta, al barri de Riberaygua i Travesseres d’Andorra la Vella, serà el centre neuràlgic de la Festa de la primavera, un esdeveniment de dinamització que tindrà lloc entre el divendres 13 a la tarda i el diumenge 15 de maig al migdia.

Seran, doncs, 3 dies d’activitats gratuïtes de tot tipus i per a totes les edats, com cercaviles, animacions de dansa creades específicament per a la festa, música, tallers infantils, una sessió al voltant de les flors comestibles, ioga al carrer, i desfilades de les majorettes i la banda de Móstoles, una animació que implicarà més de 60 persones. A més, tot el carrer s’embellirà amb decoracions florals i vegetals relacionades amb la primavera per aportar una nota de color a la festivitat.

El conseller de Cultura i de Promoció turística del Comú d’Andorra la Vella, Miquel Canturri, ha exposat aquest dijous durant la presentació de l’esdeveniment que s’ha volgut escollir l’emplaçament del carrer Callaueta per dinamitzar el barri, ja que és des de l’any passat una nova zona de vianants ideal per aquest tipus d’activitats. “Sense dubte, la transformació urbanística que des del Comú s’ha fet en aquesta zona ha canviat la fesomia del barri i també l’activitat. Ara aquesta zona és una clara porta d’entrada al barri de Riberaygua i Travesseres”, ha exposat. El conseller ha recordat, a més, que abans de la pandèmia els carrers de la zona havien estat escenari durant diverses edicions del projecte El barri de les flors, amb embelliments florals i propostes al voltant de la primavera.

Tal com ha exposat Sebastià Vidal, en representació d’Event 3.0, empresa organitzadora de l’esdeveniment, s’ha volgut apostar especialment per la producció artística d’Andorra per dur a terme la festa i més del 80% dels professionals que hi participen són del país.

Per dur a terme les activitats, el carrer Callaueta es distribuirà en tres zones: a la part baixa es faran els tallers i jocs infantils, a la part central hi haurà l’escenari per a les actuacions i a la part alta, els tallers i propostes adreçats al públic adult.

De la seva banda, Rosa Pascuet, presidenta de l’Associació de comerciants de Riberaygua i Travesseres, ha explicat que la remodelació urbanística que s’ha fet aquesta zona ha suposat un canvi molt important per al barri i ha agraït al Comú l’organització d’esdeveniments com aquest, i com el recent Xocofest, per generar activitat i generar cohesió social a la zona. També ha augurat que la Festa de la primavera serà “la festa del barri” i que compta amb la implicació de comerciants i veïns.

El Comú va impulsar per primera vegada la Festa de la primavera l’any 2019, amb un cap de setmana d’activitats al Parc Central al voltant de la floració i relacionades amb el Japó.

