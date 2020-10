La Festa de la Gent Gran de la Seu d’Urgell commemora l’Any Carner amb una lectura dels seus poemes

El pati de la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell ha acollit aquest migdia una lectura en viu de poemes de Josep Carner -coincidint amb l’any dedicat a aquest poeta noucentista- on hi han participat una dotzena de persones. També ha comptat amb la participació de la regidora de Gent Gran, Marian Lamolla, i del Vicealcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana.



Aquest acte literari, emmarcat en la Festa de la Gent Gran que se celebra durant aquesta setmana a la capital alturgellenca, ha estat organitzat per la professora i filòloga, Anna Martí, qui ha triat els diversos poemes que s’han llegit en veu alta, fent una aproximació de la història de la literatura catalana, així com de la figura del poeta Josep Carner.



Precisament avui, dijous 1 d’octubre, Dia Mundial de la Gent Gran, també ha tingut lloc un taller de ioga adreçat a les persones grans, que ha anat a càrrec d’Anna Llorens.



La Regidoria de Gent Gran de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell vol agrair a Anna Martí per l’organització de la lectura de poemes de Carner, així com la col·laboració d’Anna Llorens per la realització del taller de ioga.