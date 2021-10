La Festa de la Gent Gran de la Seu d’Urgell commemora el Dia Mundial de la Gent Gran

Aquest migdia ha tingut lloc a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell l’acte central de la Festa de la Gent Gran per commemorar el Dia Mundial de la Gent Gran que se celebra avui divendres 1 d’octubre.

L’acte ha consistit amb una conferència i una taula al voltant dels 90 anys del sufragi femení a casa nostra. La ponència ha anat a càrrec de Pau Chica, graduat en Història i Màster Història Contemporània i Món Actual per la Universitat de Barcelona, que ha fet un repàs global sobre el moviment sufragista des d’abans de 1931 i fins a l’actualitat, tot explicant com van aconseguir arribar les dones a l’espai polític en països com la Gran Bretanya, els Estats Units o l’Amèrica Llatina, així com a l’Estat espanyol fins al final de la II República. L’historiador també ha repassat el paper de les dones a l’Alt Urgell des del segle XIX fins als nostres dies, destacant la figura de les trementinaires.

Cal remarcar que la ponència sobre aquesta important efemèride havia de realitzar-la Susanna Tavera García, doctora en Història Contemporània i catedràtica emèrita de la Universitat de Barcelona, però no ho ha pogut desplaçar-se fins a la Seu d’Urgell per un problema de salut.

Seguidament, aquesta ponència ha donat peu a una taula rodona que ha comptat amb la participació de quatre dones de la Seu d’Urgell: Dolors Majoral, primera presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell; Lorena Dolcet, primera dona Tinent d’alcalde de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell; Anna Martí, Síndica Municipal de Greuges de la Seu d’Urgell; i Sol Gasch, historiadora; moderades per Anna López Portell, responsable de l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat. Totes quatre han explicat les seves motivacions per haver entrat en l’escenari polític i la seva experiència com a pioneres en ocupar espais de responsabilitat política a la Seu i l’Alt Urgell.

Cal remarcar que aquest acte s’ha pogut seguir per streaming a través del canal de YouTube de l’Espai Ermengol des d’on es pot recuperar: https://www.youtube.com/watch?v=VGEwLDo4DTk