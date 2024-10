“La Felicitat. Una quallada àcida”. Preestrena a Cinemes Guiu

Cartell de la pel·lícula “La felicitat. Una quallada àcida”, de Joan Gil Martí

“La Felicitat. Una quallada àcida” és una pel·lícula que es projectarà -en català- a la sala 1 dels Cinemes Guiu de la Seu d’Urgell aquest dijous, 17 d’octubre, a les 20 hores. El film segueix un artesà formatger i la seva dona, els quals estan passant per una profunda crisi personal i de relació. Ell, desbordat per la feina, contracta una dona que viu al Pla i que ha vingut fugint de la guerra d’Ucraïna. L’aparició d’aquest nou personatge sacsejarà encara més la seva convivència, fent aflorar tot tipus d’emocions entre ells. Al final, però, una acció inesperada de la nouvinguda els farà reflexionar, donant-los a tots tres una nova oportunitat de ser feliços.

La preestrena de la cinta, per a aquelles persones que ho vulguin, anirà acompanyada d’un cooking show, és a dir, d’un tast, un cop finalitzada la projecció. Es farà a la sala de festes. Així, el preu de l’entrada per a veure només la pel·lícula, és de 5 euros, mentre que el cost per a gaudir de la projecció i del tast és de 10 euros.





La direcció

La pel·lícula, de 67 minuts de durada, està dirigida per Joan Gil Martí que, des de fa un temps s’ha establert a Estamariu (Alt Urgell) i que, d’un temps ençà es dedica de ple al cinema de proximitat després d’una interessant carrera en el món de la televisió, ràdio i publicitat. El film es presentarà a diferents festivals per tal d’incentivar la creació del sector audiovisual que, a l’Alt Pirineu, és pràcticament inexistent.





Repartiment i equip tècnic