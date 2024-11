La felicitat i els diners

Omar El Bachiri. Psicòleg

Els diners potser no donaran la felicitat, però el que és segur, és que modifiquen el nostre estat anímic. Ens poden provocar l’eufòria i moltes vegades aquest sentiment es confon amb la felicitat. Així doncs, molta gent gasta els seus diners buscant la felicitat quan, realment, el que està fent, és endeutar-la. És a dir, està mantenint en el temps un sentiment irreal, s’ha hipotecat durant anys amb una emoció que no dura més de 90 segons i el sentiment posterior tampoc és que sigui indefinit, segurament desapareixerà al cap de pocs mesos. Hi ha bastants estudis psicològics on s’ha vist que la gent que ha guanyat una suma important de diners en la loteria i assegurava estar feliç, ha tornat al seu estat anímic anterior en uns tres mesos després.

Per tant, s’ha de vigilar molt quan tenim diners a sobre i estem eufòrics o just al contrari, tristos o inclús avorrits, perquè podem gastar-los moguts per aquests sentiments. El primer ens fa creure que som feliços i quan comença a desaparèixer, gastem els diners en qualsevol cosa buscant que torni, perquè l’enyorem. En canvi, quan estem en un estat contrari: tristos, melancòlics o avorrits, gastem per a revertir la situació i buscar la felicitat.

Per això mateix s’ha associat comprar amb el benestar, quan realment el que estem fent és buscar l’eufòria del moment. Un sentiment molt motivador, que ens dona energia per a fer qualsevol cosa que vulguem i, és clar, això és addictiu i malauradament, si no es controla, ens fa gastar impulsivament. Però igualment, gastar no és el problema sempre que sigui al comptat perquè els diners estan per a això mateix, per a gaudir d’ells, el problema està en pagar a crèdit. Perquè aleshores, estem hipotecant el nostre futur per una emoció que ja no hi és, s’ha evaporat i ens ha deixat limitats econòmicament. És a dir, moltes vegades, la recerca de la felicitat basada en els diners provoca just el contrari, el malestar i la tristor perquè els deutes adquirits no ens deixen dormir.

