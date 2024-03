Roser Rodríguez Jerez

La felicitat que has vingut buscant amb tant afany no es troba en les coses materials ni en altres persones, es troba dins de tu mateix. L’important no és tenir molt, sinó apreciar, valorar, agrair, aprofitar i gaudir el que es té. Coneixem persones que tenen molt, però no són felices.

Desfés-te d’una vegada de la creença que tu necessites demostrar als altres la teva pròpia vàlua perquè et respectin, et valorin o t’admirin. El teu propi valor personal brillarà molt més si actues amb naturalitat i senzillesa. L’arrogància i la supèrbia no et brindaran el respecte de ningú. Sigues tu mateix. Vals pel que tu ets, no pel que vols mostrar o aparentar.

Cercar sempre a qui donar la culpa de tot el que et passa a la vida, intentar culpar als altres, a les circumstàncies, a la sort (bona o dolenta), o al destí, no et solucionarà res. Fes-te responsable, agafa a les teves mans les regnes de la teva pròpia vida, tu pots millorar la teva qualitat de vida si realment t’ho proposes. No et queixis de res, si el que et molesta té solució, arregla-ho.

Tu pots triar entre estimar o lamentar-te per si no t’estimen, agrair pel que tens o lamentar-te pel que et falta. Pots tenir esperances en les coses que pots fer o lamentar-te per les que no vas fer. Tu ets capaç de canviar qualsevol situació. Tingues pensaments positius, cerca bona companyia i allunya’t dels pessimistes. No li donis tombs als pensaments tristos, busca els alegres.

Fes front als teus problemes com a reptes a vèncer. Sigues entusiasta i optimista en tot el que facis. Omple la teva ment de bones notícies. Gaudeix del que tens i sigues agraït. Has de sentir-te viu, observa la bellesa que hi ha al teu voltant i gaudeix-la, ella és aquí per a tu. Dona a les coses la seva justa importància i no et preocupis per tonteries. No critiquis. Perdona, la rancúnia és una pèrdua de temps i terrible per a la teva salut. Sigues comprensiu amb la gent.

La felicitat no és un destí, és un camí. Els usuaris són lliures, i cada nou dia és una nova oportunitat per a ser feliç.