La FEEC premia el Parc Natural de l’Alt Pirineu

El Parc Natural de l’Alt Pirineu ha rebut el premi Endesa que atorga la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) en el marc de la Gala de la Muntanya que l’entitat va organitzar aquest dijous, a la nit, a Barcelona. La FEEC, amb 105 anys d’història, aglutina uns 40.000 federats i l’any passat va atorgar més de 45.600 llicències federatives.
Amb aquest guardó la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya vol reconèixer la tasca del Parc en l’àmbit del manteniment i gestió dels refugis de muntanya, així com la feina dels guardes i la resta de treballadors i treballadores del Parc Natural. La FEEC posa en relleu el paper clau de les infraestructures del parc per als excursionistes i els alpinistes.
En aquest sentit, cal recordar que en els darrers temps s’han realitzat importants millores en el refugi guardat de Certescan, per a integrar-lo encara més amb l’entorn, així com en els refugis lliures de Broate i de Mont-roig ‘Enric Pujol’, amb el suport de voluntaris i voluntàries de la FEEC.
En l’àmbit del Parc Natural de l’Alt Pirineu hi ha 16 albergs i refugis guardats i diversos de lliures. Cada any es calcula que el Parc rep uns 360.000 visitants aproximadament.