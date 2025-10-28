La Federació de Karate afronta l’Europeu dels Petits Estats amb un equip jove i ambiciós

La Federació Andorrana de Karate (FandKarate) afronta aquesta setmana una nova cita internacional amb la participació en l’11è Campionat d’Europa dels Petits Estats, que se celebrarà del 31 d’octubre al 2 de novembre a Larnaca (Xipre). L’esdeveniment reunirà els millors karatekes dels petits estats europeus en un torneig de gran nivell tècnic i esportiu.
L’expedició andorrana estarà formada per nou esportistes que competiran en les modalitats de kata i kumite, abastant des de la categoria U14 fins a la sènior:
Silvio Moreira – Kata masculí sènior
Maria Ubiergo – Kata femení júnior i sènior
Andrea Subirats – Kata femení cadet
Paulo Domingues – Kata masculí cadet i Kumite -52 kg
Aina Padilla – Kumite femení cadet -47 kg
Inés Chevalier – Kumite femení U14 -52 kg
Berta Moreno – Kumite femení U14 -42 kg
Unai Santos – Kumite masculí U14 -45 kg
Marc Subirats – Kumite masculí U14 -45 kg
Maria Ubiergo, que competirà en kata júnior i sènior, afronta el torneig amb il·lusió i maduresa: “Estic molt emocionada de tornar a participar i poder representar Andorra. És el meu tercer Europeu i aquest cop competiré en dues categories. El bronze dels Jocs dels Petits Estats em va donar molta confiança i ganes de seguir millorant. Ara vull lluitar per a fer un bon paper en totes dues proves.”
Per la seva banda, Paulo Domingues, que debuta en una cita continental, explica que “és el meu primer Europeu i ho afronto amb molta il·lusió. Estic nerviós però amb ganes de competir. Em sento més fort en combat, on qualsevol cosa pot passar, però vull donar el màxim en totes dues modalitats”.
La directora tècnica de la FandKarate, Sandra Herver, ha valorat molt positivament la preparació de l’equip i el moment que viu el karate andorrà: “Portem un equip jove i molt treballador, amb esportistes des de la categoria U14 fins a sènior. La base està creixent molt, i els nostres semielit estan consolidant el seu nivell. Estem molt satisfets amb la feina que s’està fent i amb la projecció que està agafant el karate andorrà.”
La participació a Xipre suposa un nou pas en el procés de desenvolupament esportiu de la FandKarate, que continua reforçant la seva presència internacional i la formació dels seus esportistes i preparar el futur mirant cap als Jocs de Luxemburg, el 2029.