La Federació confirma la participació de la selecció Junior d’handbol a l’IHF Trophy a Pristina, Kosovo.

La principal competició intercontinental dels països emergents d’handbol, en categoria sub 21, torna amb la participació de la selecció andorrana, deu anys després del seu debut a Andorra, quan es va classificar en 4ª posició. La primera fase classificatòria per a l’IHF Trophy emmarca Andorra en el grup de països europeus com Kosovo, Malta, Bulgària i Regne Unit, que buscaran el seu passi a la fase intercontinental.

David Aguilar agafa les regnes de l’equip sub21, amb un grup combinat entre els juvenils de l’Handbol Club Serradells i els ja iniciats juniors que actualment competeixen en lligues foranes i que ja tenen una certa experiència internacional a les ordres d’Aguilar. En aquest sentit, el seleccionador confia que la participació de l’equip junior és el primer pas per a seguir modelant la base i consolidar el futur de l’handbol a Andorra.

L’equip es desplaçarà a Kosovo el pròxim dilluns dia 10 i debutarà el dimarts 11 d’octubre davant de la selecció de Malta a les 14h00. Els andorrans disposaran d’un dia de descans, abans de trobar-se de cara a l’equip amfitrió, el dijous, a les 18h00.

Divendres i dissabte, els tricolors encaren la recta final del torneig amb les seleccions de Bulgària i Gran Bretanya. Tot i la 4a posició assolida per Andorra l’any 2013, Aguilar no es posa barreres i confia que l’equip Junior tindrà una bona presència entre els participants tot i l’elevat nivell físic de les altres seleccions. “Alguns jugadors ja han debutat amb l’absoluta i comencen a tenir experiència en competició internacional.” Pel que fa als equips, “ens enfrontem a equips de molta alçada i haurem de plantejar els partits amb molt ritme i molta tensió defensiva.”

Horaris

Malta – Andorra 14h00

Kosovo – Andorra 18h00

Andorra – Bulgària 16h00

Andorra – Gran Bretanya 14h00