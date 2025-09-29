La FAVB participa a la Convenció Europea d’Entrenadors, a Croàcia

La Federació Andorrana de Voleibol (FAVB) ha estat present aquest cap de setmana a la sisena Convenció Europea d’Entrenadors de Voleibol, organitzada per la Confederació Europea de Voleibol (CEV) i celebrada a Croàcia. La delegació andorrana ha comptat amb la participació dels entrenadors Lluc Macia i Maritza Saldaña, que han compartit sessions de formació i intercanvi amb tècnics d’arreu del continent.
Segons ha explicat Lluc Macia, l’experiència “ha estat molt enriquidora en molts aspectes, ja sigui a nivell tècnic, tàctic o fins i tot mental”. Al llarg de la convenció s’han treballat idees relacionades amb la gestió de les emocions dels entrenadors, aspectes tàctics com la defensa i la col·locació, i la seva aplicació en la planificació d’entrenaments i partits.
“Aquesta trobada amb diferents entrenadors de tots els nivells ens ha permès comparar punts de vista i descobrir diferents maneres de preparar la temporada i els nostres jugadors”, ha afegit Macia. Tant ell com Saldaña han coincidit en destacar que la convivència i el debat amb professionals europeus “ens fa créixer i ens obre noves perspectives de treball”.
El tècnic andorrà també ha posat en relleu la importància de traslladar aquests aprenentatges un cop de tornada: “Estem expectants d’arribar a casa per a explicar a tots els nostres companys el que hem après en aquesta conferència. Estem convençuts que això ens farà avançar cap als nostres horitzons i desenvolupar de millor manera el vòlei al nostre país”.