La favada asturiana

Un plat de favada asturiana (Getty images)

La favada és un dels plats més representatius de la gastronomia d’Astúries. Aquest plat, fet amb mongetes (faves) i productes del porc, és ideal per a dies freds o àpats festius, ja que ens aporta una gran energia. Ara que l’estiu ja ha quedat enrere, pot ser una molt bona opció per a quan tenim ganes de gaudir d’un plat consistent.

Ingredients

Per a unes 6 persones, els ingredients principals són:

500 g de faves seques asturianes (preferiblement de gran qualitat)

1 xoriç asturià

1 botifarra negra asturiana

200 g de cansalada fresca

1 os de pernil

1 ceba

2 grans d’all

1 fulla de llorer

Aigua

Sal

Preparació

Posar les faves en remull la nit anterior: cal deixar les faves en aigua freda durant almenys 12 hores. Aquest pas és essencial per a rehidratar-les i aconseguir que quedin tendres durant la cocció.

Cuinar la carn: En una olla gran, afegir aigua suficient per a cobrir els ingredients i porta-la a ebullició. Quan l’aigua bulli, incorporar l’os de pernil, el xoriço, la botifarra negra i la cansalada. Deixar que bullin durant uns 10 minuts i retirar l’excés d’escuma que aparegui a la superfície.

Afegir les faves: Un cop les carns hagin bullit una estona, afegir les faves escorregudes. És important que les faves estiguin completament cobertes d’aigua, així que si cal, s’incorporarà més aigua calenta.

Aromatitzar: Afegir la ceba tallada per la meitat, els grans d’all i la fulla de llorer a l’olla. Aquestes verdures donaran un toc subtil de sabor al plat. Reduir el foc al mínim i deixar que cogui a foc lent durant unes 2 a 3 hores. És important no remenar les faves amb culleres, ja que poden trencar-se. Si cal, simplement se sacseja l’olla amb suavitat per a moure els ingredients.

Desescumar: Durant la cocció, és normal que es formi escuma a la superfície. Retira-la de tant en tant per a garantir un caldo net i suau.

Rectificar la sal: Quan quedin uns 30 minuts de cocció, comprovar el punt de sal i rectificar si cal.

Reposar: Un cop acabada la cocció, deixar reposar la favada durant uns minuts abans de servir-la. Aquest pas permet que els sabors s’integrin millor i que el plat guanyi en intensitat.