La farmàcia Esteva de Llívia, dins del nou Itinerari Cultural del Consell d’Europa

El Museu de Llívia i la seva farmàcia Esteva estan d’enhorabona. Des de fa unes setmanes, el Consell d’Europa va certificar la Ruta Europea de Farmàcies Històriques i Jardins Medicinals com a Ruta Cultural del Consell d’Europa. Aquest distintiu, atorgat per l’organisme internacional la setmana passada, té com a objectius la preservació dels valors culturals europeus, la posada en relleu del valor de patrimonis poc coneguts, la promoció de programes de cooperació i el foment de noves propostes de trobada entre els joves, com ara a través del programa Erasmus. I sens dubte, també, és clar, la difusió i promoció cultural i turística dels projectes que hi són representats.

L’Associació Aromas Itineratium Salutis (AIS) va crear el projecte de la ruta de farmàcies antigues d’Europa. Hi participen 11 països i compta amb la farmàcia Esteva i el Museu de Llívia com a un dels protagonistes. La idea sorgeix ara fa uns anys de la Universitat de València (UV). De fet, la UV és la seu oficial perquè va ser el membre impulsor i fundacional de l’AIS, entitat reconeguda des de 2021. Ara, la ruta de les farmàcies i jardins medicinals ha rebut aquesta distinció en reconeixement de la seva singularitat i valor patrimonial.

El projecte multidisciplinari que defensa l’associació proposa mantenir, conservar i estudiar el llegat de les farmàcies antigues —que avui encara guarden aquest patrimoni—, unint esforços i actius, amb el suport de les administracions. La iniciativa compta amb la participació dels països: Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, Croàcia, Espanya, França, Hongria, Itàlia, Lituània, Portugal, Romania i Suïssa.





Ruta Cultural Europea

Cal recordar que el programa internacional de Ruta Cultural Europea va arrencar l’any 1987 quan es va declarar el Camí de Santiago com a itinerari cultural. Des de llavors, aquest programa ja recull més de quaranta itineraris culturals europeus certificats, amb més 1600 membres.