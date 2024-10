La Fanga Escènica recrea el món de les trementinaires amb l’espectacle ‘Dones de Flors i Herbes’

Presentació de l’obra ‘Dones de Flors i Herbes’, de La Fanga Escènica (RàdioSeu)

La Fanga Escènica, companyia que promou les arts escèniques a la Seu d’Urgell i al Pirineu, presenta el seu segon espectacle: ‘Dones de Flors i Herbes’. Una producció que ha estat creada per un equip majoritàriament femení i que combina artistes andorranes i catalanes. L’estrena serà aquest cap de setmana a la Sala l’Única, al recinte de l’Escola de Teatre de la Seu.

Les seves impulsores han explicat que el muntatge “neix de la necessitat de donar veu a dues dones del segle passat que representaven un ofici desaparegut: les trementinaires”. Així, amb aquesta obra volen “crear sobre una temàtica genuïna, pròpia del territori, en què s’hi poguessin reflectir temes universals sobre el fet d’habitar aquest món com a dona”. Les dues protagonistes les interpreten les actrius locals Núria Llobet i Raquel Torrent. A la presentació han explicat que estan “molt emocionades per l’estrena i per a veure com respondrà el públic”, i amb “moltes ganes de girar aquesta història en pobles petits del territori, amb una adaptació post-estrena”, com també amb l’objectiu de “portar-la a sales d’arreu de Catalunya i Andorra”.

La companyia ha recuperat un text escrit pel dramaturg Agustí Franch, guanyador del premi ’50è Aniversari Crèdit Andorrà 2022′, que es va quedar al calaix després del primer encàrrec ara fa dos anys. Després d’una revisió i adaptació per part de l’autor mateix, l’equip va començar a treballar conjuntament per a crear l’imaginari comú de l’obra.

La direcció de l'espectacle ha estat a càrrec d'Irina Robles, que ha executat la posada en escena i ha fet un treball profund amb les actrius. I la música l'ha creat la reconeguda guitarrista, cantautora i compositora del País Valencià Xiomara Abello, que durant les funcions hi actuarà en directe per a posar la banda sonora in situ. L'equip artístic, expliquen, "el completen tres joves amb molt de talent que fa temps que treballen en produccions teatrals". Són Maria Solsona (vestuari), Maria Ubach (escenografia) i Eloi Pla (il·luminació).





Horaris i entrades

Per a l’estrena, que tindrà lloc aquest dissabte, a les 7 del vespre, les entrades ja estan exhaurides. La segona sessió serà diumenge a la tarda (18.00 h). També se’n farà un passi dilluns dia 7 al matí (10.00 h), adreçat principalment a programadors tot i que també hi haurà algunes places per al públic general.

Les entrades es poden reservar mitjançant el perfil de la companyia a Instagram (@lafangaescenica), amb al QR que apareix al cartell anunciador o bé al web de l’Escola de Teatre (www.escoladeteatrelaseu.org).