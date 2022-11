La FAN presenta la seva futura roba esportiva

El matí de divendres, 25 de novembre, la Federació Andorrana de Natació ha presentat oficialment la nova roba esportiva que portaran els representants de la FAN en cada desplaçament internacional. A la presentació pública del projecte han assistit Josep Maria Cabanes, sotsdirector de Banca País d’Andbank; Jaume Olivé, representant de KONE, patrocinadors oficials de la Federació; Quim Ahumada, director de TC Equipacions Esportives, fabricant de l’equipació i formalment nou col·laborador de l’entitat esportiva; i Joan Clotet, president de la FAN.

Des del vessant esportiu, destaca la presència de la nedadora júnior, Tresa Vergés, i els nedadors infantils Biel Cuen i Arnau Segarra juntament amb la nedadora d’artística, aleví, Mariona Gustavsson que han lluït el conjunt de peces que conforma l’àmplia i completa col·lecció d’indumentària.

Durant la roda de premsa, Josep Maria Cabanes, ha lloat la feina que fa la federació, destacant el treball i la incidència sobre el relleu generacional i el talent emergent.

Per la seva banda, Jaume Olivé, de KONE, ha assenyalat la importància de signar un conveni tan avantatjós, en un moment de volatilitat econòmica com l’actual. Per la seva part, Clotet, ha explicat detalls sobre les fases del projecte artístic, els objectius institucionals, les pretensions de futur i la negociació fins al moment de la signatura amb una empresa propera al país i amb representació local a Andorra.

El president de la federació ha anunciat que l’acord amb TC Equipacions serà per als quatre anys vinents i ha volgut agrair el suport que reben d’Andbank, patrocinador principal i KONE, patrocinador oficial.

En última instància, Quim Ahumada, director de TC Equipacions, empresa responsable de la fabricació, s’ha mostrat satisfet i orgullós del conveni signat: ‘Poder subministrar a la federació d’un país ens dona un prestigi que no està a l’abast de tothom’.