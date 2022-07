La FAN estrena logotip tot recordant els pioners de la natació a Andorra

Poc més de trenta-sis anys després de la primera aparició pública de l’antiga insígnia de la Federació Andorrana de Natació, Joan Clotet, president de la FAN, en presència de Josep Maria Cabanes, subdirector general de Banca País d’Andbank i Esther Rabassa, directora de Jecom Disseny, han fet la presentació oficial del logo que rellevarà a l’escut original com imatge de la institució.

Durant la seva intervenció el president de la federació, ha contextualitzat el canvi a través d’un homenatge als pioners i als inicis de la natació esportiva a Andorra: ‘Tenim present, l’aportació de persones com Núria Llacuna, professora i entrenadora de natació i ‘Fèlix’ Felicià Cuen, professor, entrenador i dissenyador de l’escut original, però, també, farem reconeixement de l’aportació de nedadors i nedadores, tècnics, clubs de l’època i membres de les diferents juntes de la federació.

Clotet, ha explicat que el nou logo és producte del consens amb els clubs de natació, membres de la junta i representants de la natació andorrana: ‘Un canvi tan significatiu sempre costa d’assimilar, segurament hi haurà gent que necessitarà el seu temps, però buscàvem un segell únic que ens identifiqués i modernitzés sense perdre l’essència del que ha estat la federació des del seu inici’.

Per la seva part, Josep Maria Cabanes, ha volgut destacar la consideració per l’aportació dels pioners i pels inicis històrics per part de la federació durant el procés d’implementació del canvi.

Esther Rabassa, de Jecom disseny, ha clos la presentació posant en relleu les singularitats, representativitat i punts forts del nou logo: ‘la forma arrodonida, juga amb el concepte de l’aigua i se n’aprofita del cromatisme del Principat. Simbolitza valors com l’amistat i la unitat.