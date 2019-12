La defensa de la família Cachafeiro ha presentat aquest dimarts al matí un recurs d’empara al Tribunal Constitucional contra la sentència del Superior que ratificava la decisió de la Batllia que obligava la família a abandonar el Punt de Trobada en considerar esgotat el contracte d’arrendament.

L’advocat esgrimeix que la legislació que s’ha aplicat en la sentència, la llei d’arrendaments de finques urbanes de l’any 1999, no és la que hi correspon ja que el primer contracte es va signar el 1982 i no es pot aplicar retroactivament.

A més, assegura que infringeix l’article 6 de la convenció europea dels drets humans per error patent en la selecció de la llei, la qual cosa el podria portar en última instància al Tribunal d’Estrasburg.

La defensa també demana que es suspengui els efectes de la sentència mentre el Constitucional no decideixi.