La família Cachafeiro abona 7,2 milions per l’ocupació indeguda de les instal·lacions del Punt de Trobada

La família Cachafeiro ha abonat 7,2 milions d’euros per l’ocupació indeguda de les instal·lacions del Punt de Trobada. Ho va fer ahir a la tarda i ara està a l’espera del requeriment de la Batllia per presentar el pla de desallotjament. A més, indemnitzarà els treballadors d’acord amb la llei per resoldre els contractes de treball.