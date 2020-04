La Federació Andorrana d’Esquí ha efectuat el balanç de la secció de freestyle d’aquesta temporada inusual. els seus principals protagonistes, Josep Gil, tècnic i Carles Aguarels, rider, han fet aquesta valoració:

Josep Gil, Tècnic responsable de la secció de freestyle de la FAE:

“Una temporada més hem compartit equip amb la RFEDI (Federació Espanyola), això ens permet sobretot ser molt més competitius en termes d’esportistes. El fet de disposar de bons freestylers com el Thibaut Magning (Top 15 ranking Copa del Món de Big Air) o Javi Lliso (12a posició al ranking Copa del Món d’slopestyle) ens permet augmentar la competitivitat fent que l’ambient o el clima que es genera dins l’equip sigui molt més favorable per a la consecució dels objectius que perseguim. És evident que aquest fet també es complica sobretot quan tenim corredors lesionats, doncs el seu retorn segurament no es fa en al ritme que requereix un corredor quan surt d’una lesió important. En aquest sentit, i conjuntament amb la RFEDI, vam creure oportú incorporar la figura d’un fisioterapeuta i un preparador físic –a banda d’ajudar a Josep en les tasques a pistes o per la logística dels desplaçaments-, sobretot per poder tenir un bon seguiment de l’estat físic dels nostres corredors.

Comentar que el treball que s’està fent amb l’equip és positiu pel que fa al creixement i organització, ja que podem comptar amb Scotty Jordan com entrenador de Copa d’Europa i així tenir les dues seccions WC i EC cobertes. De la mateixa manera, podem seguir la col·laboració amb la RFEDI per tenir tots els equips units.

Hem pogut realitzar una bona pretemporada amb bons dies d’esquí i bones condicions al glaciar de Saas Fee. Carlitos Aguareles Loan va tenir unes caigudes amb petites contusions i li va costar arrancar per estar al nivell que necessitàvem a WC. La decisió tècnica per poder millorar el seu estat físic i mental va ser baixar un nivell i tornar al circuit Copa d’Europa d’slopestyle i fer Big Air Copa del Món.

Iniciem la temporada amb el Big Air de Mòdena on Carlitos va poder finalitzar a la 25a posició i fer el mateix resultat que l’any passat. L’objectiu per EC és poder estar al top 10 i així tornar a tenir la plaça per WC SS per la propera temporada. Durant la temporada, li ha costat agafar el ritme i estar al nivell que buscàvem. Ha pogut realitzar 6 competicions EC i aconsegueix un top10. Per finalitzar la temporada vam fer un BA WC on a Carlitos li va tornar a costar agafar el ritme i va finalitzar en la 38a posició.

Acabada la temporada, Carlitos no ha pogut complir tots els objectius establerts a principi de la mateixa. La regularitat sobre l’esquí i els resultats han baixat molt, a causa d’un seguit de lesions i de problemes en la realització de nous trucs per poder seguir amb la progressió de nivell. Durant tota la temporada ens ha costat molt poder ser constants i seguir el ritme que la competició demanava. D’aquesta manera podem fer una anàlisi dels nostres punts febles, i així tenir clars els punts a millorar per que Carlitos pugui arribar als objectius”.

Carles Aguareles, rider: “Pel que fa a la meva temporada, hi ha hagut una miqueta d’alts i baixos. A la primera Copa del Món de Big Air a Mòdena va anar bastant bé. Vam poder planxar el truc que volíem i vam fer la feina que havíem de fer. Després, pel que fa a les Copes d’Europa d’slopestyle, no van acabar de sortir com nosaltres volíem al principi, fins que a l’última vam poder passar a les finals i vam poder acabar a una 11a posició. També a l’última Copa d’Europa de Big Air vam poder assolir una 5a posició amb la qual estic molt content. Va ser un bon esquí i molt satisfactòria aquella competició. Pel que fa a la resta de la temporada, teníem bastants competicions. Llàstima del COVID-19 que no ho hem pogut fer, però ara mateix hem de quedar-nos a casa, estar tots sans i preparar-nos per la temporada vinent, per donar-ho tot i millorar, sobretot”.