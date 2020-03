La Federació Andorrana d’Esquí ha fet balanç de la temporada d’esquí de fons. Segons el director esportiu de la secció, Joan Erola, “ha estat una temporada amb diferents objectius on crec que hem fet un pas endavant en general, però potser no de la manera que volíem”. En la mateixa línia, des d’Andbank, patrocinador de l’esquí de fons, s’ha pronunciat el sots director general SDG de Banca País, Josep Maria Cabanes, destacant “la bona tasca que estaven duent a terme abans de l’aturada de tot l’esport i que s’estava fent palesa, però no cal defallir perquè segur que la propera temporada l’agafaran amb la mateixa empenta i il·lusió”.

Joan Erola, director esportiu de la secció d’esquí de fons de la FAE, ha explicat en un comunicat que al grup de Copa del Món, aquest any a part d’Ireneu Esteve s’ha incorporat un corredor espanyol, Imanol Rojo. “L’objectiu era sumar en tots els sentits, sempre hem cregut que Esteve pot avançar si entrena amb corredors de nivell semblant, i en aquest cas Rojo està una mica per sota d’Esteve a nivell esportiu però és un corredor molt experimentat que li ha aportat altres coses”.

Pel que fa als resultats, “aquest any ens vam marcar com a objectiu mantenir el gran nivell a Copa del Món que va assolir la temporada 2018/2019. En aquest sentit, s’ha fet una temporada molt similar, un pèl millor en quant a punts assolits i ranking i tenint en compte que no vam poder fer les finals de Canadà pel COVID-19, i on podríem haver rascat més punts encara de WC, però sí que és veritat que l’any passat el nostre potencial era inferior al d’aquest any, tot i que vam saber treure el 100% d’aquest potencial. En canvi aquesta temporada el nostre potencial tant a nivell tècnic (Esteve, i tècnics) era més elevat i a nivell físic (Esteve) també, però no hem pogut arribar a exprimir-lo al 100% com l’any passat”, opina Erola. “Hem tingut situacions sobretot al mes de febrer complicades que ens han limitat el poder estar a un nivell molt superior al del l’any passat, tot i que l’objectiu era estar al mateix nivell, ens vam adonar ja al mes de desembre que podíem estar molt millor que l’any passat i això ens ha fet acabar l’any amb aquesta sensació de no haver fet els resultats als quals per potencial col·lectiu i individual podíem assolir”, ha manifestat el director esportiu de la secció d’esquí de fons de la FAE. “La part positiva és que el potencial hi és i si som capaços de millorar aquest petits detalls que fan la diferència, estem en una bona posició tècnico-física per encarar la pròxima temporada amb objectius ja superiors als d’aquestes dues últimes”, ha avançat Erola.

En relació al programa per al grup de Copa d’Europa, aquesta temporada 19-20 ha estat de seguir, principalment, les competicions OPA i participar als Mundial sub-23. Coincidint en un any de canvi de categoria (Carola Vila), tant en les competicions OPA, que passava a categoria sènior (absoluta) com en el Mundial sub-23 que passava a ser primer any de la categoria, les expectatives de resultat no estaven molt definides, ja que els paràmetres d’avaluació canviaven respecte de la temporada passada.

Pel què fa a les competicions OPA, “hem pogut participar en totes les proves programades, a excepció de les finals que han estat cancel·lades per la situació actual del COVID-19. En totes elles, sobretot en base a la puntuació FIS, hem pogut veure que el seu nivell ha pujat respecte de les competicions de l’any passat i, a més, ha sigut molt i molt regular en totes les competicions. Per tant, la conclusió seria que ha consolidat molt bé un nivell superior al de la temporada anterior. En quant a posició en aquestes competicions ha pogut estar entre les 20 primeres classificades en gairebé totes les curses de distància (6/8). Pel què fa a la participació al Mundial sub23, consideràvem que un bon resultat era estar entre les 30 primeres en les curses de distància. Finalment, vam aconseguir estar en posició 32 i posició 26. En qualsevol cas, bones curses, tenint en compte el nivell que hi havia”, valora el tècnic de la secció d’esquí de fons de la FAE.

“A banda de diverses competicions FIS i Copes de França realitzades com a preparació de les competicions més importants, també vam decidir, a criteri tècnic, que podia ser convenient fer la primera participació a la Copa del Món. Com a calendari, tipus de competició i logística ens va anar bé que aquesta participació fos a Ostersund (Suècia), en les dues primeres etapes de l’Ski Tour” d’escandinàvia. Vam tenir un bon rendiment en totes dues curses, competint bastant al seu nivell i perdent al voltant de 3’ de la primera classificada en totes dues curses. D’aquí en traiem una valoració positiva, tot i ser una primera experiència on influeixen molts factors, va aconseguir competir al seu nivell. A més, ens va donar una idea de quin és el nivell de Vila respecte a les millors del món i, ara sabem on som i ens dóna una idea de com s’ha de seguir treballant i ens quins aspectes de la preparació hem d’incidir més”, explica Erola.

En resum, Ireneu Esteve aquesta temporada ha assolit els objectius marcats, de 16 curses de distància aquesta temporada ha aconseguit estar en 10 curses en punts de Copa del Món, amb un Top10, un Top15 i un Top20, de les curses que no s’ha aconseguit estar en el Top30, (esprints a part), Esteve s’ha mogut entre la posició 31-34, és a dir en posicions sempre al límit dels punts. Acaba la temporada en un rànquing general en la posició 44 (55 temporada 2018/2019), i en la posició 35 en distancia (39 en la temporada 2018/2019).

Carola Vila ha fet una temporada molt regular, sense alts i baixos. “Ha començat bé el seu primer any en categoria sènior, però també crec que en l’aspecte tècnic ens hem quedat estancats i és un tema que tant jo en pretemporada com la Laura Orgué en l’etapa competitiva li hem insistit molt. Ella s’ha centrat molt en l’aspecte físic (en aquest aspecte hem fet un pas endavant), però molt poc en l’aspecte tècnic, i la Carola és on més ha d’incidir, ja que les grans mancances que té són tècniques i si no millorem aquest aspecte serà difícil que progressi per entrar al circuit de Copa del Món amb garanties de fer-ho bé. Creiem que ella ha vist i ha detectat aquesta mancança i aquest és el primer punt per començar a treballar de cara a la pròxima temporada”, valora Erola.

Pel que respecta al grup de joves EBBE, aquesta temporada tot i que no s’han assolit uns grans resultats, en el cas del Quim Grioche s’ha construït una bona base de treball de futur. El primer any sempre és difícil assimilar el volum de feina feta en pretemporada i és cert que els dos primers mesos el seu rendiment era baix, però la segona meitat de temporada ha millorat moltíssim i el pròxim any pot ser un any important per ell per posicionar-lo amb un bon nivell en l’àmbit internacional, segons el tècnic de la FAE. Pel que respecta a Ona Ferrando, la dinàmica és molt semblant a la de l’any passat. Per altra part, tot i que fins el pròxim curs no s’incorporarà en tema estudis al programa EBBE, s’ha anat introduint a Gina Del Rio (corredora del Club NEC), i “amb uns resultats i una progressió enorme, creiem que serà una molt bona incorporació al EBBE la pròxima temporada”, diu Erola.

“Pel que fa a la preparació dels nostres corredors, aquest any hem pogut ja fer servir una nova eina a casa nostra, el Refugi d’Entrenament en Alçada (REA), i crec que és una de les coses més positives de la temporada en quan a reforç de la preparació dels corredors. Hem gaudit d’aquesta eina els mesos d’hivern, però per a la pròxima temporada podrem ja treballar en període de preparació al REA. Cal agrair a totes les parts implicades en aquest inici de projecte que segur que serà l’eina que ens permetrà potenciar els esports d’hivern i, per què no, altres modalitats al nostre país”, manifesta el tècnic de la secció d’esquí de fons de la FAE.