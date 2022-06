La FAE rep una nova esponsorització per als equips d’esquí alpí

La Federació Andorrana d’Esquí ha signat aquest dijous un nou contracte de col·laboració. Ho ha fet amb l’empresa SIEP, que formarà part de l’esponsorització dels equips d’esquí alpí durant els pròxims quatre anys. A l’acte han assistit el president de la FAE, Pepi Pintat, el secretari general de la FAE, Lluís Ruiz, i en representació de SIEP, Mario Da Cruz García.

“A SIEP sempre hem estat al costat de l’esquí alpí donant suport als clubs, i aquest any hem volgut fer un pas més per l’esport nacional, apostant per les bases de les diferents categories. Els esportistes han demostrat que el nivell de l’esquí andorrà està en un molt bon moment”, ha explicat Mario.

Així mateix, Pepi Pintat, president de la FAE, ha mostrat la seva satisfacció amb l’acord arribat amb SIEP, ja que significa la “consolidació de l’aposta del país per donar-li tota la importància que mereix l’esquí a nivell nacional”. “Cada vegada més empreses s’uneixen al nostre projecte i a l’esquí, i això ens omple d’ànims per continuar treballant pel nostre esport”, ha afegit el màxim mandatari de la FAE.