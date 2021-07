La FAE presenta l’estructura dels grups de competició d’alpí

La Federació Andorrana d’Esquí ha presentat els diferents grups de l’equip nacional i de l’Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) d’esquí alpí avui a Andorra la Vella en una jornada que ha servit per explicar la nova estructura sota la direcció del director de la secció, Roger Vidosa.

La pretemporada de tots els equips es va iniciar al mes de juny amb diverses estades a Les 2 Alpes, testos de material i preparació física que completarà la posada en marxa dels grups de cara a la nova temporada i l’arribada de la neu i la competició.

El director d’alpí és Roger Vidosa, que ha dividit els grups en un A i un B, en funció dels resultats de la temporada passada. D’aquesta manera, Dejan Poljansek és el tècnic del grup A i responsable femení. En el grup femení, Josh Alayrach estarà d’entrenador del grup B, mentre que Marc Oliveras serà entrenador de l’EEBE i suport del grup B femení. L’skiman Pablo Vallina acompanyarà l’equip A femení.

Pel que fa al grup masculí, Fred Beauviel és l’entrenador del Grup A i referent del masculí de tècnica, mentre que els entrenadors de grup B seran Nico Belcredi i Yago Antes, que fins ara entrenava a Mireia Gutiérrez, mentre que l’skiman serà Ricard Ortega. Com a entrenador de velocitat i suport de l’EEBE estarà Christophe Fivel.

Tot aquest staff es completa amb dues figures fonamentals: Damià Costa que segueix com a màxim responsable de la preparació física de l’equip nacional, així com Pol Ferrer, com a fisioterapeuta.

Atletes, per grups

La nova temporada presenta, en el grup A, als atletes Joan Verdú i Cande Moreno, mentre que el grup B estarà format per Àxel Esteve, Àlex Rius, Kevin Courrieu, Gabriel Bartumeu, Ty Acosta, Xavi Cornella, Carla Mijares i Jèssica Núñez.

Així mateix, seran atletes EEBE amb programa compartit amb l’equip nacional, Jordina Caminal i Íria Medina.

Situació dels lesionats

Així mateix, durant la presentació, Vidosa ha explicat el procés de recuperació dels esquiadors lesionats. Gabriel Bartumeu i Jèssica Núñez són al quart mes després de l’operació i l’evolució és molt bona, mentre que Kevin Courrieu es troba en el setè mes, amb una evolució que va poc a poc ja que es recupera del tercer creuat, tot i que les últimes setmanes s’ha vist una millora notable.

Pel que fa a Cande Moreno, tot i que els anteriors mesos no deixaven veure una gran evolució, la situació ha canviat i ara ja pot seguir un programa físic amb gairebé normalitat total i pensant en tornar als esquís a mitjan del mes d’agost. Igualment, Jordina Caminal, esquiadora de l’EEBE, evoluciona bé en el seu quart mes després d’haver estat operada.