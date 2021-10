La FAE organitza la tercera taula rodona amb entrenadors

La FAE està organitzant aquest any una sèrie de trobades amb entrenadors dels clubs del Principat per aprofundir en diversos aspectes de la formació dels joves esquiadors del país. Aquest dimarts ha tingut lloc la tercera cita: ‘Objectius tècnics per categories’. La trobada s’ha celebrat al Centre de Tecnificació d’Ordino i ha estat destinada a entrenadors de les categories U10, U12, U14, EEBE i equips nacionals de la FAE.

Les ponències han anat a càrrec de Nicolàs Belcredi, entrenador de la FAE, que ha començat la primera part amb la presentació dels fonaments de competició M1, i Adrià Palencia, entrenador de l’Esquí Club Ordino Arcalís, ECOA, en categories U10 i U12, i Xavier Bellsolà, màxim responsable esportiu del grup Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE), que han conduit la segona part amb una taula rodona al voltant dels objectius tècnics per categories.

Entre les activitats que s’han realitzat, tots els entrenadors de cada categoria han posat sobre la taula els objectius per cada categoria. Després, cada categoria ha posat els objectius que hauria de tenir la categoria inferior, tot en una plantilla, per analitzar les expectatives dels entrenadors en categories superiors, per saber també els objectius consensuats que tenen els entrenadors. Tot plegat per saber com volen que els arriben els joves esquiadors, i com crear les sinergies entre categories i entrenadors.