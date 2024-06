La FAE lliura els premis de la temporada 2023-2024

Trofeu al Mèrit Esportiu per a l’Esquí Club d’Andorra (Eduard Comellas)

El Prat del Roure d’Escaldes-Engordany va acollir dimarts a la tarda la gala de lliurament dels premis de la temporada 2023-2024 d’esquí en totes les disciplines, curses i competicions. L’acte va tenir lloc envoltat d’un gran ambient amb tota la família de l’esquí andorrà present, representants de clubs, institucions del país, col·laboradors de la FAE i públic en general que també s’ha volgut afegir a la jornada, que incloïa al seu final la retransmissió en directe des d’Islàndia de la designació de la seu dels Campionats del Món pel 2029. El trofeu al Mèrit Esportiu ha estat aquest any per a l’Esquí Club Andorra.

L’acte va estar obert per Toni Crespo, vocal de la FAE en representació de la junta directiva de la federació, el qual va agrair la feina de tots els clubs d’Andorra i els seus equips nacionals, així com els corredors i les seves famílies, per tot l’esforç que realitzen cada any per a fer front a cada temporada. Crespo també ha transmès el reconeixement de la FAE a les estacions d’esquí per totes les facilitats rebudes, i ha tingut paraules d’agraïment cap als sistemes educatius (escola andorrana i Lycée), pels suports als programa d’Esquí Estudi i Batxillerat Esportiu (EEBE), sense els quals seria molt difícils que els joves poguessin compaginar esport i formació acadèmica. A més, Crespo va tenir paraules envers el Govern i els comuns, pel suport anual, com també va destacar la imprescindible ajuda del col·lectiu d’empreses que fan possible dur a terme una temporada completa de competició en cada disciplina.





Mèrit Esportiu 23-24

El trofeu al club guanyador de la categoria al Mèrit Esportiu d’aquesta temporada ha estat per a l’Esquí Club Andorra (ECA) amb 656 punts.





Nacionals d’esquí de fons

En esquí de fons, els podis han estat per Bernat Melsió, guanyador en U14 homes, i Joana Escribà i Pau Torra en U12. En U12 noies, segona va ser Maiana Vilana, i en nois Roc Martin va ser segon i Oriol Lorenzo, tercer.





Nacional d’estil lliure

En freestyle, Henry O’Meara va guanyar en homes absolut, amb Alexandre Ackermans, segon. En U17 homes, primer va ser Loek van Oel i segon Adrià Mujal. En U15 homes, Martin Canteli es va imposar per davant de Nil Richomme. En U13 homes, triomf per a Narcís Pou, amb Nil Beltran, segon i Martí Picaude, tercer. En U11 homes, victòria per a Marc Lorente.





Nacional d’snowboard

En snowboard, en dones Nerea Fernández és la campiona en categoria absoluta i Èlia Pasquet en U17. En homes U13, Louis Lemarigner és el campió.





Nacional d’esquí alpí

Els Campionats d’Andorra d’esquí han deixat els següents podis en gegant: en homes, victòria per a Xavier Cornella, amb Àxel Esteve segon i Àlex Rius tercer. En dones, triomf per a Carla Mijares, amb Clàudia Garcia, segona i Emma Ledesma, tercera. En U21, victòria per a Clàudia Garcia, mentre que en homes van ser tres els que van pujar al podi, amb Marc Fernández, primer, Pere Cornella, segon i Pirmin Estruga, tercer.

En U18 homes, podi amb Jan Torres primer, Salvador Cornella, segon i Martí Llort, tercer, mentre que en dones, Emma Ledesma es va proclamar campiona.

En U16, tres noies al podi amb Etna Pou, primera, Carlota Comellas, segona i Ainhoa Piccino, tercera. En U16 homes, Hans Breitfuss va ser el primer, Arnau Escabrós el segon i Èric Mitjana el tercer.

En U14 noies, victòria per a Paula Ledesma, amb Júlia Capdevila segona i Eloa Martins tercera. En nois, primer va ser Thomas Breitfuss, segon Marc de Visa i tercer Manel Romo.

A la Copa Coprínceps (U12), en noies Emma Guitart va ser primera, Júlia Pifarré segona, Estel Soto tercera, Naia Antor quarta i Mariona Drets cinquena. En aquest ordre, van completar el podi masculí Tommy Tossen primer, seguit per Jan Bayés, Kim Ambor, Max Gabriel i Nahuel Ganza.

En eslàlom, els campions de la temporada 23-24 han estat: en sènior dones, primera Carla Mijares i segona Clàudia Garcia; en sènior homes, primer Àxel Esteve, segon Xavier Cornella i tercer Salvador Cornella. En U21, victòries per a Clàudia Garcia i Àlvar Calvo. En U18 homes, triomf per a Salvador Cornella, amb Maià Font i Marc Delgado segon i tercer, respectivament. En U16 homes i dones, amb Jan de Visa primer, Eric Guimerà segon i Marc Daban tercer en homes, i Candela Mortés primera, Xènia Cerro segona i Isabella Pérez tercera en dones. Pel que fa als U14, Júlia Capdevila assolia l’or, amb Vicky Gallerani la plata i Jana Ferrer el bronze. En homes, Marc de Visa campió, seguit de Aleran Mitjana i Pol Xampeny.





Classificació Nacional Copa Promoció

La Copa Promoció, per clubs, han estat aquesta temporada pel Pas de la Casa Grau Roig (PCGR) amb 4.809 punts, amb l’Esquí Club Andorra (ECA) segon amb 3.428 punts, i el Soldeu Esquí Club (SEC) tercer amb 3.058 punts.





Copa Ford U10

Els guanyadors de la Copa Ford (U10) han estat els membres del PCGR amb 440 punts, seguits pel SEC amb 405, l’ECOA amb 290, l’ECAP amb 280 i l’ECA amb 260.





Copa Burger King U12

En la Copa Burger King (U12) noies, Estel Soto (PCGR) es va dur la victòria amb 506 punts, seguida per Èlia Capdevila (SEC) amb 474, Naia Antor (PCGR) amb 321, Júlia Pifarré (PCGR) amb 313, Chloe Peris (ECA) amb 305 i Carla Peris (ECA) amb 256.

En nois U12, Tommy Tossen (PCGR) va ser el guanyador amb 604 punts, seguit per Max Gabriel (ECA) amb 324. Kim Ambor (SEC) amb 320, Noah Prat (PCGR) amb 289 i Marc Barris (ECA) amb 240).





Copa Popeyes U14 i U16

En la Copa Popeyes, dirigida als esquiadors i esquiadores de categoria U14 i U16, aquestes han estat les classificacions tant en Tecnificats com en Promoció:

En U14 Tecnificats, en dones Júlia Capdevila (SEC) va ser la guanyadora amb 580 punts, seguida per Vicky Gallerani (SEC) amb 370 i Paula Ledesma (ECOA) amb 360. En homes, Marc de Visa (ECA) va vèncer amb 470 punts, pels 334 de Guillem Rous (ECAP) i els 260 de Thomas Breitfuss (PCGR).

En Tecnificats U16, en dones Etna Pou (PCGR) va ser la campiona amb 480 punts, seguida per Candela Mortés (ECOA) amb 331, i Ainhoa Piccino (SEC) amb 330. En homes, Jan de Visa (ECA) va guanyar amb 381 punts, amb Marcel Pérez (PCGR) 259 punts, i Hans Breitfuss (PCGR) 240.

En Promoció, en les U14 es va imposar Leia Elson (ECOA) amb 580 punts, pels 279 d’Helga Armengol (ECAP) i els 265 de Maia Fané (PCGR). En els U14, el millor va ser Èric Cerqueda (ECA) amb 412 punts, pels 346 de Milan Bachraty (SEC) i els 295 de Kilian Caparrós (PCGR).

Pel que fa als U16 de Promoció, en dones es va imposar Èlia Taulats (ECA) amb 460 punts, mentre que segona i tercera van ser Jana Escabias (ECA) amb 350 i Neus Osorio (SEC) amb 330, respectivament. En homes, Martin Auder (ECAP) va ser el guanyador amb 600 punts, pels 430 de Roger Iglesias (PCGR) i els 220 d’Arnau Giribet (ECAP).





Millor escola

El Trofeu a la millor escola dels Nacionals d’esquí escolar ha estat aquesta temporada pel Lycée Comte de Foix amb 1.144 punts, pels 890 de l’Àgora i els 791 del Sant Ermengol.





Beques esquí escolar dels Nacionals no federats U10 i U12

En esquí alpí, en U10 femení les becades han estat Valentina Santisteve (Janer), Carla Roig (Agora) i Aroa García (Janer). En U10 masculí, Adrián Martínez (Francesa Ordino), Jordi Jordà (Andorrana la Massana) i Oleksandr Kysliak (Francesa la Massana).

En U12 femení, Olivia Vinyes (Andorrana d’Andorra), Ona Franceschi (Francesa Canillo) i Martina Navarro (Agora). En U12 masculí, Pau Inhoff (Sagrada Família).

En esquí de fons, en U10 femenina les becades han estat Jana Miró (Andorrana Sant Julià), Maria Joao Vasconcelos (Andorrana d’Andorra) i Alma Parra (Francesa la Massana). En U10 masculí, Roc Casas (Francesa Santa Coloma) i Dylan Barros (Francesa Santa Coloma).

En U12 femení, Carlota Arancet (Francesa d’Ordino), Aina Montoto (Andorrana d’Andorra) i Rocio Gimenez (Andorrana d’Andorra). En U12 masculí, Lev Chernigovskii (Andorrana d’Andorra) i Yannick da Silva (Francesa Santa Coloma).