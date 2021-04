La FAE fa una valoració positiva de la temporada

La temporada d’esquí alpí s’ha tancat i és hora de fer balanç. Max Tissot, director de la secció, ha explicat que a nivell global la valoració és positiva, després d’una temporada plena de canvis i readaptacions, on s’ha buscat un treball conjunt de diferents blocs i estades amb neu quan ha estat possible, dins d’un context realment difícil per treballar amb certa regularitat.

El president de la Federació, Josep Pintat, ha agraït a tots els estaments implicats en aquesta temporada, des de les institucions, a patrocinadors, treballadors, esportistes i tècnics.

Tissot, com a director d’alpí, ha explicat que considera que el treball de tot el grup que forma l’equip nacional, des de corredores i corredors, fins al gruix de l’staff tècnic, ha sigut clau per continuar un camí de progressió. Després d’una pretemporada atípica, on es va incidir en l’aspecte físic i on la figura del preparador, Damià Costa, ha estat clau, segons Tissot, s’ha aconseguit una posada a punt idònia per començar la campanya d’esquí.

Tissot ha analitzat els esquiadors de la categoria júnior: “L’any passat va ser una bona temporada on havíem vist sovint corredors als podis i millorant rànquing. Aquesta temporada també hem vist amb regularitat corredors andorrans pujar als podis de curses internacionals i seguir millorant rànquing”. Tissot ha destacat Xavier Cornella pel seu bon resultat al Mundial junior de Bansko amb una 16a posició a l’eslàlom. Així mateix, ha recordat que quatre corredors “formen part del top 50 mundial de la seva edat i 2 més estan al top 65, senyal de què l’evolució es constant i que el treball se està fent bé”.

Respecte a la Copa d’Europa, “hem millorat en relació a la temporada passada”, ha dit Tissot. “Joan Verdú ha fet una temporada molt bona en la disciplina de gegant, on ha assolit el seu millor resultat absolut, 5è, i finalitzar l’any 26è de la general. En descens i supergegant també ha sigut competitiu i en el top 30 com a Orcière, on va ser 11è. Mimi Gutiérrez va fer un bon inici de temporada assolint dos top 25 i Carla va marcar els seus primers punts (28a) en el circuit continental. Àlex Rius demostra que no esta gaire lluny del top30 en eslàlom acabant el 31è a Oberjoch. Xavier Cornella es va classificar per les seves primeres Copes d’Europa i així donava un pas suplementari en la seva carrera. Llàstima de la lesió de Kevin Courrieu a l’inici de temporada i les greus molèsties de Cande Moreno, ja que estaven en bona forma i estaven esquiant bé”.

Així mateix, Tissot ha destacat la base d’entrenament de Pozza di Fassa com a clau en tenir disponibilitat de pistes de velocitat i, a més, estar en un marge de maniobra d’unes dues hores per competir en curses properes d’alt nivell. Igualment, ha destacat la implicació de les estacions d’Andorra: “La qualitat i les disponibilitats d’entrenaments a les estacions d’Andorra han sigut fantàstiques. En un context de pandèmia tots han fet l’esforç d’obrir parcialment les seves pistes. Des de les categories de base fins els equips nacionals, tothom ha pogut entrenar i competir amb certa normalitat al llarg de l’hivern. Al Nadal s’ha pogut preparar una pista amb aigua per oferir als més grans una qualitat de neu exigent i similar al que tenen en FIS o Copes d’Europa. A partir de febrer s’han fet una gran quantitat d’entrenaments de supergegant a l’Àliga on totes les categories se n’han pogut aprofitar”. El balanç, per a Tissot, “és mot bo i estic segur que sense la pandèmia s’haurien pogut fer encara més coses”.

Agraïments

Tissot ha tingut paraules d’agraïment al Govern d’Andorra, també als col·laboradors i patrocinadors, amb Crèdit Andorrà com a patrocinador principal, però també d’Andorra Telecom, Anyòs Park, Hotels Plaza, AndorRacing i If Rent, “què ajuden a que tots els corredors i tècnics tinguin la possibilitat de treballar en bones condicions i gaudir del nostre esport”, ha afirmat. També ha agraït “la col·laboració i el gran treball de l’escola d’Andorra i Lycée Comte de Foix per ser tan flexibles i estar disponibles per ajudar a què els nostres corredors pugin realitzar un doble projecte amb èxit”, així com a les estacions d’Andorra “pel gran esforç que fan en benefici de la pràctica de l’esquí de competició i també la comprensió de les nostres necessitats pel que fa a la preparació de pistes”. Així mateix, Tissot ha recordat el suport dels membres de la Junta directiva i de tots els membres d’administració de la FAE i els clubs “que fan un treball fantàstic amb un compromís molt gran i amb ganes que tot vagi millor cada dia”. Finalment, el director d’alpí ha destacat “a tot el cos tècnic pel gran treball que fan dia a dia amb passió i compromís per oferir les millors condicions possibles als nostres atletes”.

Grup EEBE

Pel que fa al programa de l’Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE), impulsat per clubs i federació per tal d’unificar esforços i millorar la formació dels esquiadors del país, manté “l’objectiu de col·locar atletes en primers anys FIS dins el TOP 100 mundial del seu any”, segons ha manifestat el responsable de l’EEBE, Xavier Coll. Aquesta temporada 2 dels 3 atletes del grup EEBE de 1r any ho han assolit, cosa poc habitual, a més situant-se al voltant del top 50, en posicions 62 i 65 del rànquing de gegant. Fins a un total de 63 esquiadors entre les categories U14-U16 i U19 s’han pogut beneficiar del programa EEBE.

La pretemporada va ser atípica, amb un primer període fins el més d’agost en què la preparació física va ser primordial, i una segona de setembre a desembre amb diferents estades d’esquí i l’habitual ritme escolar.

Els U16 han esquiat al voltant dels 30 dies, a més de les sessions de simulador i els U19 uns 50 dies, a més també de l’ús del simulador. Les estades es van realitzar a geleres dels Alps i a Suècia, pels U19. Durant la temporada, s’ha pogut dur a terme una activitat ‘normal’ “gràcies als esforços que totes les parts han realitzat: Govern, estacions, clubs, famílies i federació”, segons ha manifestat Xavi Coll com a màxim responsable dels EEBE.

Els U14 i U16 han pogut realitzar al voltant dels 65 dies d’esquí i totes les curses previstes en el calendari nacional, que han estat 13. “Pel que fa a les internacionals únicament ens hem pogut confrontar amb altres nacions al Borrufa”, ha explicat Coll, que ha recordat que les curses de nivell nacional franceses (Écureuill d’Or) són les que en gran part ens ho permeten fer però malauradament França no ha pogut organitzar cap cursa de U14 i U16 aquesta temporada”. Pel que fa al grup FIS U19, ha realitzat un hivern on han alternat les estades d’entrenaments i gires de curses entre els Pirineus i el Alps.

Els esquiadors

Cande Moreno: “Amb les molèsties que tenia no podia seguir, i era més important resoldre el problema d’una manera per totes, per complicada que fos la decisió. Va ser el correcte. Fa dos mesos que vaig anar a Cap Breton, vaig estar tres setmanes. No estava funcionant del tot, així que ens vam posar en contacte amb un equip de metges de Madrid, que m’han trobat una solució, han trobat el que tinc, que no és una patologia greu, però sí tinc una descompensació muscular i biomecànicament el meu cos no està treballant bé. Estic motivada de cara al futur”.

Joan Verdú: “Volia gaudir, cosa que no havia passat fins ara. La temporada era de transició per a mi. El feeling va ser molt bo. Estic molt content d’haver agafat un altre cop la confiança. Estic molt motivat per la pròxima temporada”.

Àxel Esteve: “El meu retorn de la lesió va ser complicat. Va comprometre el meu principi de temporada i no tenia confiança. Tot i així, a partir de mitja temporada vaig fer un pas endavant i vaig poder construir sobre una base més sòlida. No ha sigut fàcil ni la temporada que esperava, però penso que pel futur ja tinc molta feina feta”.