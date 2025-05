La FAE celebra la gala dels Premis Nacionals

Fotografia del PCGR, guanyador del Trofeu al Mèrit Esportiu 2025 (FAE)

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ha celebrat aquesta tarda de dimarts, a l’auditori del Palau de Gel de Canillo, la gala d’entrega de Premis Nacionals de la temporada 2024-2025. A l’acte han assistit tots els esquí clubs d’Andorra, així com els esportistes que han estat premiats. El Trofeu al Mèrit Esportiu ha recaigut aquesta temporada en el Pas de la Casa-Grau Roig (PCGR).

Durant l’acte s’han lliurat els premis dels Campionats Nacionals de totes les modalitats i totes les categories, així com la Copa Coprínceps, a més dels guardons corresponents a la Copa Ford U10, la Copa Burger King U12 i la Copa Popeyes U14 i U16. També s’ha donat el premi al Mèrit Esportiu, que aquest any ha estat pel PCGR, així com les beques d’esquí escolar i el premi a la Millor Escola, que ha recaigut en l’Escola Andorrana de 1a Ensenyança de Sant Julià de Lòria.